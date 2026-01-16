Acesse sua conta
Quem era o capitão da PM morto em tentativa de assalto em Salvador

Oficial era casado, tinha duas filhas e também era dono de bar em Periperi

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 10:13

capitão da PM morto em tentativa de assalto em Salvador
Capitão da PM morto em tentativa de assalto em Salvador Crédito: Reprodução

O capitão da Polícia Militar Osniésio Pereira Salomão, morto a tiros na noite de quinta-feira (15) durante uma tentativa de assalto em Salvador, é descrito e lembrado por amigos como “um ser humano incrível”, “um grande homem” e “instrumento de Deus”.

O oficial, de 37 anos, era conhecido como capitão Salomão e estava lotado na 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Periperi). Formado na turma de 2010, ele já havia atuado como subcomandante do Batalhão Gêmeos, unidade responsável pelo Policiamento de Prevenção a Furtos e Roubos a Coletivos.

Veja o momento em que aconteceu o tiroteio

Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução
Dois homens morrem após troca de tiros na Avenida Contorno por Reprodução

Além da carreira militar, Salomão também era dono e fundador do Boteco do Salomé, estabelecimento localizado em Periperi que reúne mais de 61 mil seguidores nas redes sociais. O bar anunciou que ficará fechado por tempo indeterminado após a morte do fundador.

“Salomão não foi apenas o nosso fundador. Foi uma presença marcante, sempre acolhedora, que transformava cada mesa em encontro, cada conversa em riso e cada cliente em amigo”, declarou o estabelecimento, em nota.

Capitão da PM é morto a tiros em tentativa de assalto

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução
Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador por Reprodução

Amigos próximos também usaram as redes sociais para lamentar a perda. “Hoje me despeço com o coração em pedaços de um amigo que um dia me salvou a vida e que agora partiu para o céu. Você foi mais que um amigo, foi um instrumento de Deus”, escreveu um amigo. O capitão Osniésio era casado e deixa duas filhas.

Em nota oficial, a Polícia Militar da Bahia também lamentou a morte do capitão: "Neste momento de dor e saudade, a PMBA se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, rendendo homenagens a um oficial que honrou a farda que vestiu e contribuiu de forma significativa para a segurança pública da Bahia”.

O secretário da Segurança Pública da Bahia, Marcelo Werner, também se manifestou: “Recebo com profunda tristeza e consternação a notícia do falecimento do Capitão PM Salomão, ocorrido após confronto com criminosos. Manifesto minha solidariedade aos familiares, colegas de farda, amigos e a toda a Polícia Militar da Bahia. Garanto que nossas equipes estão no terreno. Estamos enlutados, mas firmes e unidos. Não mediremos esforços para localizar e responsabilizar todos os envolvidos nesse crime violento".

Já o governador Jerônimo Rodrigues ressaltou que o capitão não estava em serviço no momento do crime. “Meus sentimentos aos familiares e também à tropa. Não vamos permitir de forma nenhuma que, em confronto, os nossos caiam. Se tiver que cair, que caiam os bandidos. Seremos firmes com isso. O policial não estava trabalhando, mas é um policial, um cidadão”, afirmou.

“Determinei que as forças de segurança busquem os autores da ação e aqueles que estão por trás. Se houver crime organizado envolvido, vamos encontrar", acrescentou. 

LEIA MAIS SOBRE O CASO

Suspeito de matar capitão da PM em Salvador estava em regime aberto e era membro de facção

Capitão da PM é morto a tiros após reagir a tentativa de assalto em Salvador

Crime aconteceu após saída de festa na região da Bahia Marina

Segundo informações da TV Bahia, o oficial saía a pé de uma festa realizada na região da Marina quando foi abordado por dois homens, por volta das 19h50, na Avenida Lafayette Coutinho, conhecida como Contorno.

Imagens gravadas por testemunhas mostram o momento em que o capitão é surpreendido pelos suspeitos. Ele tentou reagir e houve uma intensa troca de tiros. Durante o confronto, um dos assaltantes, de 22 anos, foi baleado e morreu. O segundo suspeito conseguiu fugir.

A 16ª CIPM foi acionada. O capitão Osniésio chegou a ser socorrido e levado para a UPA dos Barris, mas não resistiu aos ferimentos.

Até o momento, não há informações sobre o velório e o sepultamento.

Tags:

Polícia Pms

