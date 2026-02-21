Acesse sua conta
Ressaca de Carnaval em Salvador: confira a programação com OSBA, Timbalada e estreia na TV

A folia oficial encerrou, mas a agenda cultural da cidade e das plataformas de vídeo mantém o ritmo acelerado com homenagens ao samba, batidas percussivas e cinema premiado

  • Foto do(a) author(a) Flavia Azevedo

  • Flavia Azevedo

Publicado em 21 de fevereiro de 2026 às 08:00

Osba na concha celebra Gal Costa
Osba na Concha Acústica Crédito: Erickson Araújo | Secult

Sinfonia da despedida

Para quem se recusa a aceitar o fim, a Orquestra Sinfônica da Bahia apresenta o Baile Concerto – A Saideira, uma celebração que mistura a sofisticação erudita com a energia das ruas. Sob a regência do maestro Carlos Prazeres e direção artística de Manno Góes, o espetáculo faz uma homenagem aos 110 anos do samba e conta com um time de peso: Alinne Rosa, Cortejo Afro, Larissa Luz, Nelson Rufino, Robson Morais, Serginho do Adão Negro, Edcity, Zeca Veloso, além da soprano Raquel Paulin e do violinista Mário Soares. O encontro acontece em dois momentos: neste sábado (21), a partir das 19h, o Largo do Pelourinho recebe o público com entrada gratuita e neste domingo (22), no mesmo horário, a festa se muda para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves, com ingressos vendidos no Sympla ou na bilheteria do teatro.

Brega & Night

A festa que conquistou o Centro Histórico com seu público fiel e acolhedor está de volta para uma edição de pós-Carnaval imperdível. A Brega & Night, capitaneada pelo DJ Ian Fraguas e pela drag queen Spadina Banks, ocupa o subsolo do bar A Marujada, localizado na Rua dos Marchantes, 81, no Santo Antônio Além do Carmo, neste sábado (21), às 20h. O projeto, que nasceu em 2019 e se consolidou como um porto seguro para a comunidade LGBTQIA+, traz uma pista plural que vibra ao som de arrocha, tecnobrega, bregafunk e lambada, sempre com uma pesquisa que foge do óbvio. Para garantir o acesso e conferir os valores, o ideal é checar o link disponível no perfil oficial do Instagram (@bregaenight).

3 Obás de Xangô
3 Obás de Xangô Crédito: divulgação

Olimpo baiano na tela da TV

Se a sua ideia de programa perfeito é mergulhar na história da nossa identidade cultural, o documentário 3 Obás de Xangô, dirigido por Sérgio Machado, faz sua estreia na televisão. A obra, que foi sucesso de bilheteria nos cinemas e premiada com o Grande Otelo, será exibida na GloboNews neste sábado (21), às 23h. Com narração de Lázaro Ramos, o filme retrata a profunda amizade entre Jorge Amado, Dorival Caymmi e Carybé, revelando como esse trio influenciou a alma da Bahia através da arte, da religiosidade e da cultura popular. É uma oportunidade única de assistir, já que o título ainda não tem previsão de chegada ao streaming.

O último brilho da Sapucaí

Para quem gosta de acompanhar cada detalhe do Carnaval carioca, o Desfile das Campeãs do Rio de Janeiro traz as seis melhores agremiações de 2026 de volta à avenida neste sábado (21), a partir das 20h. A grande campeã, Unidos do Viradouro, encerra a noite que começa com a Estação Primeira de Mangueira, seguida por Imperatriz Leopoldinense, Acadêmicos do Salgueiro, Unidos de Vila Isabel e Beija-Flor de Nilópolis. Para assistir de camarote em casa, basta sintonizar no Multishow ou acessar o Globoplay, que farão a transmissão ao vivo até a madrugada deste domingo (22).

Timbalada abre o verão 2026 em noite de celebração no Candyall Guetto Square
Timbalada em noite de celebração no Candyall Guetto Square Crédito: Divulgação/@mascarenhasvictor_ @leawry

Ainda tem festa no Guetho

O Candyall Guetho Square volta a ferver com o ritmo da Timbalada para encerrar sua temporada de ensaios. Sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, a Ressaca da Timba acontece neste domingo (22), a partir das 16h, prometendo movimentar o Candeal com o projeto “Universo Timbalada”. O repertório é um passeio entre hinos históricos e novos arranjos. Os ingressos podem ser adquiridos através da plataforma Bora Tickets.

NOVELAS:

ÊTA MUNDO MELHOR Túlio e Estela socorrem Dita na delegacia. Candinho recusa a chantagem de Zulma, e afirma a Samir que encontrará uma forma de resgatar o filho. Túlio diz a Estela que precisa tratar de seus traumas. Margarida, Manoela e Sônia lideram um protesto feminino contra o programa de Olímpia, que afirma às mulheres que deseja se transformar. Zulma vai à loja de Haydée encomendar um vestido de noiva. Candinho visita Dita no hospital. Olga ameaça a relação de Araújo e Haydée. Lauro recomenda que Túlio procure Ivonete. Candinho garante a Dita que ela voltará a cantar.18h40

CORAÇÃO ACELERADO Alaor se prepara para encontrar Clara/Cinara, que dispensa o empresário. Alaor se aproxima de Zuzu. Giovana assedia João Raul, mas Agrado contorna a situação. Ronei garante a Naiane que Giovana atingirá Agrado. Eliomar reúne Zilá e Janete para uma conversa.19h45

TRÊS GRAÇAS Samira e Edilberto levam Joélly para uma clínica clandestina, e deixam Lena no carro desacordada. Ferette manda Macedo fechar a fábrica de farinha até segunda ordem. Rogério orienta Gerluce sobre as informações que passarão para Paulinho. Jorginho se surpreende quando Raul lhe conta sobre o acordo com Samira. Júnior fica intrigado quando Kasper pergunta se ele já viu As Três Graças ao vivo. Leonardo leva Viviane à casa da farinha. Kasper invade o ferro-velho e tira fotos da escultura. Jorginho assusta Edilberto ao entrar na clínica e perguntar pela filha. Joélly chama por Gerluce. Raul avisa a Gerluce que a bolsa de Joélly estourou.21H20

