SAC realiza atendimento gratuito para emissão da nova carteira de identidade neste sábado (21)

Ação é voltada exclusivamente para idosos

  Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de fevereiro de 2026 às 12:06

Carteira de Identidade Nacional (CIN)
Carteira de Identidade Nacional (CIN) Crédito: Reprodução

O SAC realiza neste sábado (21) um atendimento exclusivo para idosos. O serviço oferecido é somente a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A ação faz parte da 4ª edição do Projeto Cidadão 60+, que oferece a CIN apenas para o público idoso em postos da rede SAC na capital e Região Metropolitana (RMS), interior do Estado e no SAC Móvel. O atendimento será no período da manhã e precisa ser agendado previamente. A marcação deve ser feita através do call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

Na capital e RMS todos os postos participam da ação. No interior são 21 unidades e ainda mais 39 Pontos SAC. O SAC Móvel estará em Pojuca e Irajuba. No total, a quarta edição do Projeto Cidadão 60+ vai contemplar 62 municípios baianos, incluindo Salvador, com capacidade para realizar mais de 4,4 mil atendimentos.

Carteira de Identidade Nacional (Novo RG)

Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional Cartão
Carteira de Identidade Nacional digital
Nova Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
Nova Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
Carteira de Identidade Nacional
1 de 8
Carteira de Identidade Nacional por Divulgação

Edições anteriores

Nas três edições anteriores foram realizados quase 10 mil atendimentos. A ação, que acontece durante um sábado por mês, é exclusiva para pessoas a partir de 60 anos de idade, conforme estabelecido pelo Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/2003). O intuito é oferecer um atendimento especializado e acolhedor a esse público.

CIN

A primeira via da CIN é gratuita e terá o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. Para fazer o documento é necessário apresentar a certidão original em mãos de acordo com o estado civil. Caso a certidão esteja plastificada é preciso levar também uma cópia. Vale destacar que a CIN permite incluir também condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e deficiências auditiva, visual, física e intelectual; e até informações como tipo sanguíneo, fator RH e opção por ser doador de órgão.

A CIN também possui uma versão digital que estará disponível no GOV.BR três dias após a impressão. O documento ainda consta um QR Code para verificação da autenticidade e verificação de dados. A CIN tem validade de acordo com a faixa etária do cidadão: de 0 a 12 anos incompletos, validade de 5 anos; 12 a 60 anos incompletos, validade de 10 anos; acima de 60 anos, validade indeterminada. Para outras informações, a Saeb disponibiliza o site oficial e o site do SAC.

Projeto Cidadão 60+

O quê: 1ª via da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN)

Quando: Sábado, dia 21 de fevereiro

Horário: Pela manhã

Quanto: Gratuito

