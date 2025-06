SIMPATIA

Salvador está entre os destinos mais hospitaleiros do país

Ranking do Airbnb selecionou os destinos mais acolhedores do Brasil

Millena Marques

Publicado em 10 de junho de 2025 às 09:28

Final de tarde movimentado no Farol da Barra Crédito: Nara Gentil/CORREIO

Um dos critérios que mais encantam viajantes ao redor do mundo é a hospitalidade e o cuidado com cada detalhe da estadia, para que eles se despeçam ao final da viagem com vontade de voltar. Um ranking do Airbnb selecionou os destinos mais hospitaleiros do Brasil. Salvador é um deles. >

A hospitalidade de um anfitrião ou destino pode ser medida de diversas formas, mas os comentários e avaliações de hóspedes são um dos indicadores mais confiáveis. Não há nada mais reconfortante do que se aventurar em uma experiência nova, sabendo que outras pessoas recomendaram aquele espaço ou se certificaram de que o anfitrião foi capaz de fazê-los sentir como se estivessem em casa.>

Novos dados do Airbnb destacam os destinos mais hospitaleiros na plataforma em cada região do Brasil1, levando em conta critérios como facilidade no check-in, agilidade na comunicação e na resolução de imprevistos, organização e limpeza do espaço, se a localização é adequada e também o custo-benefício do que estão pagando: >

Nordeste: Salvador (BA), João Pessoa (PA), Recife (PE), Fortaleza (CE) e Ipojuca (PE)>

Centro-Oeste: Brasília (DF), Goiânia, Caldas Novas, Pirenópolis e Alto Paraíso de Goiás (GO)>

Norte: Belém (PA), Manaus (AM), Palmas (TO), Salinópolis (PA) e Boa Vista (RO)>

Sudeste: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Ubatuba (SP), Guarujá (SP) e Praia Grande (SP)>

Sul: Florianópolis (SC), Curitiba (PR), Balneário Camboriú (SC), Porto Alegre (RS) e Foz do Iguaçu (PR)>

Entre os anfitriões no Airbnb, o crescimento entre mulheres e idosos é destaque: entre as cidades consideradas as mais hospitaleiras, Ipojuca (PE), Salinópolis (PA) e Caldas Novas (GO) foram as que registraram maior aumento na quantidade de anfitriãs que se identificam como mulheres – um aumento de quase três vezes nas cidades2. Esses destinos também se destacaram no aumento de anfitriões com mais de 60 anos de idade: nos últimos doze meses, quadruplicaram em Salinópolis e mais do que triplicaram em Ipojuca e Caldas Novas3.>

A atuação dos anfitriões contribui para que o Airbnb seja escolhido por muitos viajantes. Em todas as regiões do país, os proprietários desses espaços fazem questão de se atentar aos mínimos detalhes para tornar as estadias inesquecíveis. É o caso do anfitrião Robson, de São Paulo (SP): “Para mim, é importante receber hóspedes no Airbnb da melhor maneira possível. É gratificante saber que tiveram uma estadia tranquila e puderam aproveitar suas viagens da maneira que planejaram. Além disso, o Airbnb se tornou uma importante fonte de renda extra para mim”.>