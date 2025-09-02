Salvador oferece vacinação gratuita contra raiva em 91 postos de saúde

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:26
A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca os tutores de cães e gatos para participar da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, que segue até 30 de setembro.
Desde o início da campanha, em 18 de agosto, 81,3 mil pets já foram vacinados, sendo 49,4 mil cães e 31,9 mil gatos, cerca de 25% da meta de 316.608 animais.
A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em 91 postos de saúde de Salvador, com apoio de duplas volantes nos 12 Distritos Sanitários e ações especiais aos finais de semana em bairros e pontos estratégicos.
No Dia D, realizado no último sábado (30), 6,1 mil animais receberam a vacina, e nas ações de todo o fim de semana, mais de 11 mil cães e gatos foram imunizados em postos volantes, itinerantes e em shopping da cidade.
A chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva da SMS, a médica veterinária Danielle Dantas, reforça a importância da vacinação: “A raiva é uma doença grave e sem cura. A imunização é a única forma de proteção para cães, gatos e também para as pessoas. Ainda precisamos vacinar grande parte dos animais da cidade, por isso, convocamos todos os tutores a levarem seus pets aos postos ou aproveitarem as equipes volantes”.