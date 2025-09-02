Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Salvador oferece vacinação gratuita contra raiva em 91 postos de saúde

Imunização é ofertada de segunda a sexta-feira

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 07:26

Vacinação Antirrábica: Salvador convoca tutores para imunização de cães e gatos Crédito: Otávio Santos/ Secom PMS

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) convoca os tutores de cães e gatos para participar da Campanha de Vacinação Antirrábica 2025, que segue até 30 de setembro.

Desde o início da campanha, em 18 de agosto, 81,3 mil pets já foram vacinados, sendo 49,4 mil cães e 31,9 mil gatos, cerca de 25% da meta de 316.608 animais.

A vacinação ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h, em 91 postos de saúde de Salvador, com apoio de duplas volantes nos 12 Distritos Sanitários e ações especiais aos finais de semana em bairros e pontos estratégicos.

Leia mais

Imagem - Vacinação antirrábica: Shopping Barra recebe posto da campanha neste fim de semana

Vacinação antirrábica: Shopping Barra recebe posto da campanha neste fim de semana

Imagem - São Sebastião do Passé inicia campanha de vacinação antirrábica; saiba os locais

São Sebastião do Passé inicia campanha de vacinação antirrábica; saiba os locais

No Dia D, realizado no último sábado (30), 6,1 mil animais receberam a vacina, e nas ações de todo o fim de semana, mais de 11 mil cães e gatos foram imunizados em postos volantes, itinerantes e em shopping da cidade.

A chefe do Setor de Vigilância e Controle da Raiva da SMS, a médica veterinária Danielle Dantas, reforça a importância da vacinação: “A raiva é uma doença grave e sem cura. A imunização é a única forma de proteção para cães, gatos e também para as pessoas. Ainda precisamos vacinar grande parte dos animais da cidade, por isso, convocamos todos os tutores a levarem seus pets aos postos ou aproveitarem as equipes volantes”.

Mais recentes

Imagem - 5 mitos sobre a endoscopia para perder o medo do exame

5 mitos sobre a endoscopia para perder o medo do exame
Imagem - Saiba os perigos dos alimentos ultraprocessados para a saúde

Saiba os perigos dos alimentos ultraprocessados para a saúde
Imagem - Carretas de empresas ligadas ao PCC continuam paradas em posto de combustível na Bahia

Carretas de empresas ligadas ao PCC continuam paradas em posto de combustível na Bahia

MAIS LIDAS

Imagem - Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos
01

Três toneladas de espécie invasora são removidas da Baía de Todos-os-Santos

Imagem - Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet
02

Homem é preso por ameaçar youtuber Felca após denúncias de exploração infantil na internet

Imagem - TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil
03

TJ abre concurso para nível médio e superior com salários de até R$ 9,2 mil

Imagem - Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua
04

Maria Bethânia e Gilda Midani terminam casamento após oito anos; parceria profissional continua