Salvador realiza mutirões de triagem para cirurgias eletivas; saiba como participar

Millena Marques
Publicado em 5 de novembro de 2025 às 09:24
A Secretaria de Saúde de Salvador (SMS) dará continuidade as ações de triagem para cirurgias eletivas neste mês, ampliando o acesso da população aos procedimentos cirúrgicos e reduzindo as filas de espera na rede municipal.
No sábado (8) e na próxima quinta-feira (13), será realizado um segundo mutirão no Hospital Municipal de Salvador, localizado em Cajazeiras/Boca da Mata, a partir das 7h.
A iniciativa integra as estratégias da SMS para fortalecer a assistência hospitalar e garantir o cuidado integral à população soteropolitana, promovendo maior agilidade no acesso aos procedimentos cirúrgicos necessários.
A primeira triagem acontecerá no próximo sábado (8), a partir das 7h, voltada para pessoas de 15 a 70 anos. Serão ofertadas 100 vagas para avaliação e seleção de pacientes com indicação para os seguintes procedimentos:
Colecistectomia por vídeo (vesícula)
Hérnia inguinal, umbilical e epigástrica
Histerectomia (retirada de mioma)
Lesões de pele com indicação de exérese/biópsia
Lipoma
Durante o atendimento, recomenda-se que os pacientes apresentem exames laboratoriais e/ou de imagem recentes (ultrassom, tomografia ou ressonância magnética), caso os possuam, para facilitar a avaliação médica. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.
Profissionais da saúde
A segunda triagem será realizada no dia 13 de novembro, também a partir das 7h, destinada a crianças e adolescentes de 1 a 14 anos, com a oferta de 50 vagas. Serão avaliados pacientes com indicação para as seguintes cirurgias:
Lesões de pele e subcutâneo (lipomas, cistos, cicatrizes, sinais e biópsias)
Hernioplastia inguinal, umbilical ou epigástrica
Postectomia
Frenotomia lingual
Exérese de dedos supranumerários não articulados
Sinequia vaginal
Para crianças e adolescentes, recomenda-se apresentar exames laboratoriais recentes (hemograma), caso os possuam, no momento da triagem. Os atendimentos serão realizados por ordem de chegada.