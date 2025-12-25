SEMOB

Salvador tem esquema especial de transporte para shows de Frei Gilson e Roberto Carlos; confira

Eventos acontecerão nesta quinta-feira (25) e na sexta-feira (26)

Millena Marques

Publicado em 25 de dezembro de 2025 às 10:36

Ônibus de Salvador Crédito: Bruno Concha / Secom PMS

A Prefeitura de Salvador preparou um esquema especial de transporte para os eventos com Frei Gilson e Roberto Carlos na Arena O Canto da Cidade, na Boca do Rio, nesta quinta-feira (25) e na sexta-feira (26), respectivamente.

Nos dois dias, oito ônibus reguladores ficarão à disposição dos agentes no Terminal Acesso Norte e poderão ser utilizados para reforçar a chegada e a saída do público, conforme a demanda de passageiros. Na quinta, a operação será realizada das 13h40 às 23h30. Na sexta-feira, o funcionamento ocorrerá das 17h10 até as 2h do sábado (27).

No início dos eventos, os ônibus sairão do Terminal Acesso Norte, com intervalos de aproximadamente 10 minutos entre as viagens. Após as apresentações, os veículos retornarão ao Acesso Norte, onde os usuários poderão realizar integração com linhas de ônibus ou com o metrô.

Táxi e mototáxi

Também será implantada uma fila especial de táxis em frente à Arena O Canto da Cidade, com extensão até a região do Parque dos Ventos, garantindo maior fluidez no embarque dos passageiros.