Amendoim estourado: conheça o delivery que faz sucesso no São João

Só no São João, Felipe chega a vender 300 kg de amendoim no mês. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Lavado, cozido e selecionado no conforto da sua casa. Foi ainda na pandemia, que Felipe Araújo começou a fazer entregas via delivery do amendoim que antes vendia, desde criança, nos bares do Rio Vermelho. “Tudo fechado, as pessoas isoladas e aí um cliente me pediu para entregar na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele tirou uma foto, postou no Instagram e me deu a ideia de criar um perfil também. Fui e coloquei ‘Lipy do Amendoim’. E aí, toda vez que eu ia fazer uma entrega tirava uma foto e marcava o cliente. Começou a bombar”, conta Felipe, que trabalha o ano inteiro só com sua majestade junina por unanimidade, o amendoim.

Estourou e não teve jeito. No São João ele chega a vender 300 kg e faturar o triplo dos R$ 2 mil, que tira em um mês comum. Nas redes, são mais de 10 mil seguidores no perfil @lipydoamendoim. É só chamar que o amendoim chega. Cada quilo custa R$ 30. Dois quilos, R$ 50 e 4 kg, R$ 100. A taxa de entrega varia de acordo com o local.

“E foi assim mesmo: um pedia aqui, outro pedia ali e eu já estou nisso há três anos. Aqui em Salvador, fiquei conhecido como Lipy do Amendoim. A gente entrega em todo lugar da cidade, mas os bairros que concentram os maiores pedidos é Alphaville, Pituba e o Horto. Com fé, eu espero vender mais que esses 300 kg”.

Segundo Felipe, até o momento já foram feitas 400 entregas. Metade do amendoim vem da própria produção que ele planta, no município de São Gonçalo do Campos. Outra parte, Felipe acorda todo dia às 3h da manhã para chegar logo cedo na Ceasa de Simões Filho e garantir o amendoim da melhor qualidade.

“O amendoim demora três meses para ser cultivado. A gente prepara bem o solo, vem com a semente, planta ele e aí vai tratando, cuidando para que possa crescer bonito. Com a venda do amendoim, eu conquistei minha casa, tenho o meu carro. Pedindo a Deus força, graça, sabedoria e mais condições financeiras para que, futuramente, 100% do meu amendoim seja plantado por mim”, afirma.

Correria

Felipe começou a vender amendoim com a irmã nos bares do Rio Vermelho. Depois, passou a vender por conta própria. Lipy também trabalha com eventos e ainda bate ponto na Vila Caramuru e no Largo de Dinha, sempre com muito bom humor e disposição. “Sempre estou em busca da mercadoria boa para atender melhor aos clientes e a nossa luta é de todos os dias. Muitos clientes acreditam e confiam no meu trabalho, postam nas redes sociais, indicam aos amigos e aí fazem o amendoim do Lipy crescer e prosperar”.

O sonho de Lipy do Amendoim é conquistar um ponto fixo. Desejo que, em breve, ele deve conseguir realizar. “Quero ter um espaço onde eu possa atender meus clientes, em que eles possam vir, pegar um amendoim, bater aquele papo, ter um local onde possam fazer a retirada. É a minha grande meta”, ressalta.

Só para ter uma ideia do tamanho da comodidade do delivery, nas feiras das Sete Portas e na de São Joaquim é difícil encontrar hoje o quilo do amendoim cru e sem lavar. Na maioria das barracas, o produto vem sendo vendido por medida, conforme o tamanho do recipiente com preços que alternam de R$ 5 a R$ 12 e não chegam a um quilo. Segundo o boletim de preço do Centro de Abastecimento da Bahia (Ceasa), desta sexta-feira (16), a venda no atacado da saca de amendoim de 35 kg estava custando entre R$ 140 e R$ 170.

Ainda que muita gente acredite que cozinhar amendoim dá muito trabalho – desde limpar, escolher os melhores e ter paciência para esperar o melhor petisco do São João cozinhar – Felipe garante que ama o que faz. “São João significa amendoim. Festa junina sem amendoim não existe, esqueça. E para ter amendoim tem que ter do melhor. O meu segredo na hora de cozinhar o amendoim é que eu faço tudo com muito amor e carinho. Gosto muito disso”, completa.

AS DICAS DE LIPY

. Produto de qualidade Para vender bem tem que escolher o melhor produto também. O cliente vai sempre optar por aquele de melhor qualidade e se tornar fiel.

. Comodidade Quem procura o delivery quer receber em casa no maior conforto, sem ter trabalho ou qualquer problema.

. Redes Sociais Um compartilha aqui, outro posta uma foto ali e todo mundo ajuda no engajamento da marca. Crie essa relação com o consumidor.

QUEM É

Felipe Araújo criou o delivery de amendoim cozido, Lipy do Amendoim. Nas redes sociais, esse já acumula mais de 10 mil seguidores no perfil @lipydoamendoim.