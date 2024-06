ARRAIÁ SOLIDÁRIO

Armandinho e Bailinho de Quinta são atrações do Arraiá do Terreiro Cumoa nesta sexta (28)

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 20:53

O guitarrista baiano Armandinho Macêdo Crédito: Lara Lins

Os festejos juninos ainda estão longe de acabar na capital baiana. Na noite da próxima sexta-feira (28), a partir das 19h, será realizado o Arraiá do Terreiro Cumoa na Associação Atlética Banco do Brasil, que fica em Piatã. Com shows de artistas como Armandinho e os Irmãos Macêdo, Ana Mametto e Bailinho de Quinta a festa terá um repertório especial para a temporada de forró.

Com ingressos variando entre R$ 90,00 (inteira) R$ 45,00 (meia) [compre aqui], toda a renda do evento será revertida para a ampliação do atendimento do Instituto CUMOA, com ações do Projeto Amor e Caridade, que distribui mensalmente cestas básicas para mais de 600 famílias em situação de vulnerabilidade.

O Arraiá do CUMOA conta com o apoio da Prefeitura de Salvador, e terá uma Folia Junina com todos os elementos tradicionais, como trio de forró, quadrilha, barraquinhas de comidas e bebidas típicas, coreto, barraca do beijo e até uma igrejinha montada especialmente para a celebração do Casamento na Roça.

Os casados podem renovar os votos no espaço instagramável e quem ainda está à procura de um pretendente pode contar com o Correio Elegante e a Fonte dos Desejos. Para completar a tradição, o concurso da Rainha do Milho terá direito a coroação e intervenções artísticas ligadas à cultura popular.

Serviço:

Local - Associação Atlética Banco do Brasil – AABB, Rua Deputado Paulo Jackson, 869 – Piatã

Data – 28 de junho – a partir das 19 horas

Atrações – Armandinho e Irmãos Macêdo (com participação de Ana Mametto) e Bailinho de Quinta

