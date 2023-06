No último Baú do Marrom, o colunista Osmar 'Marrom' Martins (@marromtvoficial) trouxe grandes mestres do forró do Brasil. Hoje, Marrom fala exclusivamente dos mestres forrozeiros baianos: Lindú, Adelmário Coelho (@adelmariocoelhooficial), Del Feliz (@delfelizoficial), Virgílio (@virgilioforrozeiro), Léo do Estakazero (@leoestakazero), Tico do Forró do Tico (@forrodotico), Quininho de Valente (@quininho_de_valente), Carlos Pitta (@carlospittaoficial) e o saudoso Zelito Miranda (@zelitomiranda). A Bahia não é só axé, pagode e MPB, mas também, forró do bom!