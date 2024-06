CATÓLICA

Confira programação do tríduo para a Festa de São Pedro

Celebrações acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de junho

Publicado em 25 de junho de 2024 às 15:15

Fiéis participam do tríduo em preparação à Festa de São Pedro Crédito: Sara Gomes / Arquidiocese de Salvador

A Paróquia São Pedro, na Praça da Piedade, em Salvador, realizará o tríduo em preparação à festa do padroeiro, que é considerado uma das Colunas da Igreja (assim como São Paulo). As celebrações acontecerão nos dias 26, 27 e 28 de junho, sempre às 10h, na Matriz. Este ano o tema escolhido é "São Pedro, o peregrino da esperança".

No dia dedicado ao santo, 29 de junho, as homenagens terão início com a alvorada às 6h30 e quermesse a partir das 8h30. Serão celebradas Missas às 7h, às 8h, às 9h30, às 11h, às 12h e às 14h. Já às 15h acontecerá uma procissão, saindo e retornando para a Igreja, onde haverá a Missa Festiva, às 16h, presidida pelo bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho.

A Solenidade de São Pedro e São Paulo é uma das celebrações mais importantes e antigas do calendário litúrgico, introduzida na liturgia no século II para lembrar o martírio dos dois santos. Foi colocada pela Igreja em 29 de junho para ocupar o lugar de uma antiga celebração pagã que exaltava as figuras de Rômulo e Remo, os mitos considerados fundadores da cidade de Roma. São Pedro e São Paulo foram os fundadores da Roma cristã. Pedro morreu provavelmente no ano de 64, crucificado de cabeça para baixo. Paulo morreu decapitado no ano de 67.

Na Arquidiocese de São Salvador da Bahia, apenas uma paróquia é dedicada a São Pedro, mas a Igreja São Pedro dos Clérigos e muitas outras comunidades paroquiais têm este santo como padroeiro. São Pedro é, ainda, padroeiro dos pescadores, porque era pescador; dos viúvos e viúvas, porque era viúvo; dos porteiros, porque Jesus Cristo lhe confiou as chaves do Reino dos céus; dos comerciantes e comerciários, porque a paróquia está localizada no centro da cidade, em área tradicionalmente comercial.

Serviço

O QUÊ: Festa de São Pedro

QUANDO: 29 de junho de 2024

ONDE: Paróquia São Pedro (Praça da Piedade, Salvador, Bahia)