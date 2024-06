VIAGEM

Ferry-boat para Salvador tem fila intensa nesta terça (25)

Saída de Itaparica acumula mais de 2h de espera

Da Redação

Publicado em 25 de junho de 2024 às 10:44

Ferry-boat Crédito: Divulgação ITS

O retorno para Salvador após o feriado de São João continua com filas intensas no Ferry-boat na manhã desta terça-feira (25). O Terminal de Bom Despacho, em Itaparica, registra mais de 2h de espera na fila dos veículos. Já no Terminal de São Joaquim a espera é de 30 a 60 minutos, com classificação de "poucas filas", pelo Filômetro do serviço.

O sistema funciona com saídas de hora em hora, das 5h às 23h30, de segunda a sábado, e das 06h às 23h30, domingos e feriados. Há previsão de viagens extras ao longo do dia, nos momentos de maior demanda, respeitando a disponibilidade dos barcos e os períodos de manutenção obrigatória, preventiva ou corretiva, que venham a ocorrer.

O fluxo de veículos também segue intenso na BR-324, sentido Salvador. De acordo com a ViaBahia, concessionária que administra a rodovia, o tráfego está com lentidão na alça da saída da BR-101, com velocidade de 20km/h e 6km de retenção. Também há lentidão entre os municípios de Amélia Rodrigues, Candeias e Simões Filho.

Na semana passada, no início dos festejos juninos, o embarque de veículos no Ferry-boat de Salvador, acumulou 3 km de congestionamento na tarde de sexta-feira (21). A fila para quem embarcou chegou até o Centro Múltiplo Oscar Cordeiro, na Av. Engenheiro Oscar Pontes, sendo o tempo de espera superior a 4h.