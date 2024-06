SÃO JOÃO

Festival de Quadrilhas Juninas começa neste sábado (22) em Salvador

Entre os dias 22 e 24 de junho, às 19h, a Fundação Gregório de Mattos (FGM) vai realizar o III Festival de Quadrilhas Juninas. A proposta integra a programação do São João do Centro Histórico e tem o objetivo de valorizar, promover e dar visibilidade aos coletivos de quadrilhas juninas da capital, ao mesmo tempo, proporcionar grandes espetáculos ao público.

Neste ano, nove quadrilhas juninas, constituídas por adultos e crianças das periferias de Salvador, devem se apresentar na Arena Arromba Chão, situada na Praça do Monumento da Cruz Caída. Os grupos devem alegrar os espectadores com os tradicionais ritmos juninos, como marcha, xote, xaxado e baião, além de levar graça e beleza com a encenação do casamento caipira.