Sagrado ou profano: por que soltamos fogos no São João?

“São João tem esse mistério a gente foge do sério, e vira criança de novo!” Com direito a estalos de salão, traques, chuvinhas ou guerra de espadas. Os fogos de artifícios são uma forte tradição nas festas de São João.



No vídeo, a repórter Christina Mariani (@christinamarianii) conta de onde surge a relação dos fogos com as celebrações juninas.