SAÚDE

Água do mar cicatriza mesmo feridas? Veja o que dizem os especialistas

Apesar dos minerais com ação antisséptica, médicos alertam: mergulhar com feridas abertas pode causar infecções graves

A água do mar sempre foi associada a benefícios para a pele, especialmente por sua composição rica em minerais como magnésio, sódio e iodo. No entanto, quando se trata de feridas abertas, os especialistas fazem um alerta importante: o mar não é um ambiente estéril e pode mais atrapalhar do que ajudar no processo de cicatrização. >