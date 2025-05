SAÚDE

Bruxismo tem cura? Conheça os tratamentos disponíveis

Saiba como tratar o hábito inconsciente de apertar ou ranger os dentes

Entre os principais recursos utilizados, estão as placas de bruxismo – dispositivos que o paciente usa durante o sono para evitar o atrito entre os dentes. A toxina botulínica (botox) também pode ser aplicada para modular os músculos da face, reduzir a dor e evitar a contração excessiva. Além disso, ela destaca o uso de fisioterapia especializada, laserterapia, infiltrações medicamentosas e até o acompanhamento com aplicativos que ajudam o paciente a monitorar e reeducar seus hábitos.>

Nos casos em que o bruxismo está relacionado à dor articular – com desgaste e deslocamento do disco da articulação temporomandibular (ATM) – o tratamento pode incluir a aplicação de ácido hialurônico no local para reduzir a inflamação. Já quando o problema tem impacto no sono, exames como a polissonografia podem ser indicados para investigar distúrbios associados.>