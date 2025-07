SOLIDARIEDADE

Mutirão Pela Vida reúne voluntários da Braskem para doação de sangue e cadastro de medula óssea

Cada doação de sangue pode salvar até quatro vidas; veja quem pode doar

Cerca de 25 voluntários da Braskem participaram do Mutirão Pela Vida neste sábado (26), na sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), em Salvador. A ação reuniu colaboradores, parceiros, familiares e amigos com o objetivo de doar sangue e realizar ou atualizar o cadastro como doadores de medula óssea. >

Deste total, cerca de 250 doações seriam destinadas à região metropolitana de Salvador e 300 ao interior do estado. A realidade, no entanto, é preocupante, já que no primeiro semestre deste ano, foram feitas 79.244 doações, o que dá uma média de 440 bolsas coletadas por dia.>

“Faço doação de sangue regularmente três vezes ao ano desde 2019. Quando soube da realização do mutirão do voluntariado, reprogramei a doação que já estava para fazer para contribuir diretamente com esta ação. Doar sangue para mim é um ato de amor e enquanto estiver apta, seguirei fazendo a minha parte, além de tentar plantar essa sementinha onde puder”, disse a voluntária Laís Almeida Nascimento, responsável Técnica do Laboratório de Controle de Qualidade da Braskem.>