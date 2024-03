ESPECIAL SALVADOR

Conheça a cantora que resgata a memória e o samba de Batatinha em bar de Salvador

Patrícia Ribeiro comanda o Batatinha Bar na casa onde o sambista viveu da década de 80

“Mas você vai cantar MPB, né? Ou pop?”. Patrícia Ribeiro, 45, perdeu as contas de quantas vezes ouviu os questionamentos enquanto se preparava para soltar a voz em uma roda de samba. É fácil adivinhar que, quase sempre, a dúvida parte de um homem. “Eles ainda têm dificuldades em aceitar que uma mulher pode cantar samba raíz”, diz. Cantora há 10 anos, Patrícia está à frente do Batatinha Bar, uma espécie de casa-restaurante que preserva a memória e intimidade de um dos maiores sambistas de todos os tempos.

A poucos passos do Largo dos Aflitos, em Salvador, o tronco grosso de uma árvore quase esconde o portão da casa amarela de telhas amarronzadas. O movimento de jovens ao lado de fora, que bebem cerveja, fumam e conversam, ajuda a perceber que o visitante está no lugar certo. Todas às quartas-feiras, a partir das 21 horas, uma roda de choro atrai o público variado, que vem de diversas partes da capital baiana.

A atração teve início com um grupo de estudos de jovens músicos, que testavam novos arranjos do gênero musical no bar comandado por Patrícia Ribeiro. Os encontros se tornaram semanais e foram batizados de Roda de Choro do Batatinha. A entrada custa R$20 e o som vai até à meia-noite - horário combinado com a vizinhança, que é residencial. Já o nome da apresentação é uma justa homenagem ao compositor baiano, que viveu na residência no início da década de 80.

“Batatinha fazia composições aqui com outros grandes compositores, como Riachão e Edir Pacheco. Por volta de 1983, era um bar muito forte na cena não só do samba, mas da música. Artistas de vários gêneros frequentavam e era um lugar que atraía muita gente”, conta Patrícia. O pai da sambista era um dos fãs que acompanharam de perto a frenesi na época.

Depois da morte de Batatinha, em 1997, a casa chegou a ser transformada em centro cultural, mas foi, aos poucos, sendo deixada de lado. Até que no final da pandemia, um dos filhos do sambista transformou o espaço em bar. Foi quando Patrícia entrou na jogada com uma proposta quase irrecusável. “Eu pedi para tocar com o meu grupo, o Samba do Liba, a cada 15 dias e ele topou. Só que ele voltou a morar na Alemanha em maio do ano passado e disse que eu poderia alugar o espaço”, relembra.

O voto de confiança contrasta com as dificuldades enfrentadas por Patrícia desde o início da carreira, em 2013. Ter que provar que é conhecedora de samba e que comanda um bar não é tarefa fácil no meio majoritariamente masculino - e, infelizmente, ainda machista.

"Já ouvi que não tenho cara de sambista e muitos se incomodam quando canto e faço participações em grandes rodas de samba" Patrícia Ribeiro Cantora

Ainda sem muita certeza das transformações que faria na residência de número 68 da Ladeira dos Aflitos, Patrícia aceitou a proposta e convidou dois amigos, Thiago e Roberto, para serem seus sócios. O investimento deu certo e a casa de samba tem feito sucesso. Quando a reportagem visitou o Batatinha Bar, em uma quarta-feira de março, todas as mesas estavam ocupadas e algumas dezenas de pessoas assistiam, em pé, à apresentação musical.

Jeito de casa

O que difere o lugar de outros estabelecimentos de Salvador é o ambiente intimista. Apesar das reformas, o aspecto de casa foi mantido no Batatinha Bar. O sofá de couro na sala, onde também há mesas e cadeiras de madeira, além do cheiro que exala da cozinha aos fundos, dão a sensação que os visitantes estão em uma residência e não em um bar.

Foi o que sentiu a paulista Mariana Silva, que estava no local pela primeira vez. “Parece que estou em casa de tão confortável e acolhedor”, falou. Quando o choro começa a ser ouvido pelos visitantes, o clima se torna de admiração. Casais aproveitam o clima para ficar agarradinhos e alguns visitantes colocam as cadeiras enfileiradas para prestar atenção em todos os detalhes dos instrumentos.

A variedade de rótulos expostos no bar indicam que o cardápio vai além da cerveja, bebida preferida dos visitantes. Lá são servidos drinks, que custam entre R$15 e R$30, além de petiscos, como pastéis e bolinhos. Já as rodas de samba costumam acontecer nas quartas, sextas e sábado. A programação é divulgada semanalmente no perfil do bar no Instagram.

“Consideramos uma transformação que enriqueceu o samba na cidade. Você pode encontrar bares que tocam samba em Salvador, mas a nossa casa é a única específica para samba e choro”, analisa Patrícia sobre o um ano de funcionamento do Batatinha Bar. O choro, ou chorinho, surgiu em meados do século XIX, na periferia do Rio de Janeiro.

De acordo com a Sociedade Artística Brasileira (Sabra), os primeiros grupos dedicados ao estilo remetem à 1870 e eram formados por funcionários públicos e membros da classe média baixa carioca, chamados de ‘chorões’. O ritmo é basicamente instrumental e utiliza cavaquinho, violão, flauta, entre outros instrumentos que são o tom melancólico da melodia. Brasileirinho, composição de Waldir Azevedo em 1947, é um dos choros mais conhecidos no país.

Com o movimento crescente no bar, Patrícia e os sócios sonham em transformar o Batatinha Bar em uma referência do choro no Brasil, além de divulgar a imagem do sambista que dá nome ao espaço para o mundo. Batatinha foi um grande sambista soteropolitano, que não teve, em vida, o reconhecimento merecido.

Foi ‘descoberto’ pelo locutor Antônio Meira na década de 40, e teve suas músicas interpretadas por Maria Bethânia, Jamelão e Gilberto Gil. “Muita gente já ouviu falar, mas não conhece a história de Batatinha ou conhece as composições dele na voz de outros artistas. Queremos mudar isso”, almeja Patrícia.