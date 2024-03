SOM SALVADOR

Dona da batuta: ela decidiu que pode conduzir uma orquestra também

"Quando criança, tive contato pela primeira vez com um violino assistindo a um casamento. Queria tocá-lo de qualquer jeito. Coincidência ou não, um amigo da família havia comprado um violino para sua filha e ela não quis. Então, ele doou para mim. Fiquei um bom tempo apenas ‘brincando’ com o violino. Não tinha dinheiro para pagar um professor até que minha mãe soube que havia um projeto que dava aulas gratuitas. Entrei no Neoijibá e dentro do programa tive acesso a professores, maestros e amigos. Desde então, continuo a estudar música. Durante a pandemia, vivi um momento de tensão após um crescimento repentino de um cisto na mão que atrapalhava os movimentos para tocar. Parei com o violino e a partir daí que comecei a estudar regência com mais profundidade e se tornou minha paixão. O meu primeiro ‘empurrãozinho’ foi ser regida pela maestrina Lígia Amadio na Orquestra 2 de Julho. No meio do concerto, enquanto a música tocava, ela olhou dentro dos meus olhos e deu um sorriso para mim. Então, eu - que na época era um pouco insegura - decidi que posso ser assim como ela e conduzir a orquestra também. O que começou com uma curiosidade tem me levado ao objetivo de me tornar uma maestrina profissional. Reger é um momento em que podemos expressar e passar nossos sentimentos sem usar palavras. Sonho me tornar professora de regência e dar master class para futuros maestros. Hoje escrevo projetos envolvendo música de câmara com apenas musicistas mulheres com o intuito de incentivá-las a continuar e progredir seus caminhos musicais, além de fomentar composições femininas no ramo da música clássica que ainda é escassa.