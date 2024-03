BALADAS

Onde acontecem as festas não óbvias em Salvador o ano inteiro?

Das baladas climatizadas às festas de rua, conheça os locais que misturam gastronomia, drinks e diferentes estilos musicais

Vanessa Brunt

Publicado em 29 de março de 2024 às 16:00

Varanda do Sesi Crédito: divulgação

Do funk ao soul e do samba às músicas eletrônicas, a capital baiana inclui espaços que vão do sofisticado ao mais acessível, com bebidas exclusivas, apresentações especiais e muitos estilos para festejar. Para além do famoso Jam no MAM ou de outras possibilidades pouco convencionais, conheça essas baladas animadas ou essas festas de rua vibrantes, com opções para todos os gostos e estilos.

1. Varanda do SESI | @varandadosesi

Um casarão tombado e que fica diante do mar do Rio Vermelho é hoje um ponto renomado da boemia de Salvador. Erguido na segunda metade do século XIX, o local inclui atividades culturais variadas, que são divididas entre o teatro e o bar na varanda. Este último, recebe, há vinte anos, a intensa programação musical, que acontece todos os dias, às 22h.

Às segundas-feiras, o público chega mais cedo para curtir no embalo de chorinho, e, às sextas, geralmente sobe ao palco uma das principais atrações do lugar, com pop rock.

Grupos de samba e até MPB também não ficam de fora de algumas das programações, que mesclam gêneros. Ademais, diversas bandas e artistas são convidados para shows especiais no espaço.

Enquanto isso, o público costuma acompanhar as apresentações entre momentos de pé e outros sentados nas mesas, usufruindo dos petiscos e das bebidas do bar.

Endereço: R. Borges dos Reis, 9 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-600 | Telefone: (71) 3616-7064 | Programação: No Instagram do local | Instagram: @varandadosesi

Borracharia Crédito: divulgação

2. A Borracharia | @aborracharia

Localizada no bairro do Rio Vermelho, A Borracharia é um espaço singular na cena noturna da cidade. Reconhecido como Espaço Pitoresco Democrático Baiano, o estabelecimento atrai um público diversificado que aprecia a cena underground. As festas mais alternativas ganham vida neste ambiente, onde a música vai do rock ao samba.

As estrelas da casa são os DJs Lúcio K e Roger'n Roll, que comandam as noites com sets vibrantes e ecléticos. Além disso, a Borracharia frequentemente recebe DJs convidados de variados estilos, incluindo funk e soul, além de apresentações de bandas ao vivo em algumas quintas-feiras.

Com um ambiente pitoresco, o espaço ocupa dois andares e é adornado por pinturas artísticas em neon, proporcionando uma atmosfera vibrante e descontraída. Além disso, imagens e velas remetem a religiões de matriz africana, agregando um toque de autenticidade ao local.

O nome Borracharia remonta ao passado do estabelecimento, que antes funcionava como uma oficina de conserto de pneus durante o dia e, à noite, se transformava em uma animada balada. Hoje, mantendo-se exclusivamente como casa noturna, A Borracharia continua a ser um ponto de encontro para diversas tribos, culturas, baianos e turistas.

Um dos destaques do estabelecimento é a figura marcante do saudoso Maloca, uma presença constante que recebe a todos com abraços calorosos e palavras de paz. Além disso, o local dispõe de um bar que serve uma variedade de cervejas e drinks, enquanto a cozinha oferece diversos petiscos e hambúrgueres artesanais, com opções autênticas e até mesmo veganas.

Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 101 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-610 | Programação: Disponível no instagram do local | Valor: R$30,00 | Telefone: (71) 98106-9918 | Instagram: @aborracharia

Casa Batekoo Crédito: divulgação

3. Casa Batekoo | @batekoo

Ações de entretenimento, shows, experiência e educação se misturam em um só local. Nele, estão atividades com programações que valorizam a arte e a cultura negra. Cursos e músicas se abraçam no local.

É assim que a Casa Batekoo, que dá destaque ao público LGBTQI+ do Brasil, promete uma dinâmica diferente em 2024, dividindo suas atividades entre dois espaços culturais históricos de Salvador: o Centro Cultural Solar Ferrão, que abriga ações culturais e atividades da ESCOLA B, e a Praça das Artes, onde também ocorrerão diversos eventos.

A abordagem diversificada promete enriquecer a oferta cultural da cidade, proporcionando experiências com músicas de diversos estilos. O endereço abre alas para DJs e artistas negros, que levam seus materiais para fazer intervenções. Funk, Alternativas e outros gêneros se misturam, principalmente nos festivais extensos elaborados pela marca Batekoo.

Local: Centro Histórico de Salvador. | Programação: Disponível no Instagram. | Valor: R$ 30,00 | Telefone: (11) 99977-4671 | Instagram: @batekoo |

The Green House Crédito: divulgação

4. The Green House | @greenhouse.salvador

Inaugurada recentemente em Salvador, a casa noturna oferece uma experiência de entretenimento para aqueles que valorizam a diversão sem abrir mão do conforto e de um toque de sofisticação.

Situada no bairro boêmio do Rio Vermelho, esta casa recém-inaugurada apresenta um espaço amplo, confortável e climatizado, ideal para momentos de diversão e relaxamento.

Os detalhes cuidadosamente planejados incluem uma variedade de áreas atrativas para fotos, proporcionando um ambiente verdadeiramente "instagramável".

Com uma programação diversificada, os visitantes podem desfrutar de apresentações ao vivo, que vão desde covers de músicas populares até sets de DJs.

Além disso, a cozinha do estabelecimento oferece uma ampla seleção de pratos, incluindo opções de comida japonesa, garantindo uma experiência gastronômica completa para os frequentadores.

Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 369 - Rio Vermelho, Salvador - BA, 41950-610 | Programação: Conferir no instagram do estabelecimento | Valor: Variável (ingressos podem ser encontrados na biografia do instagram do estabelecimento) | Telefone: (71) 99933-0384 | Instagram: @greenhouse.salvador |

San Boate Crédito: divulgação

5. SAN | @sanboate

Localizada no badalado bairro do Rio Vermelho, esta casa noturna oferece uma atmosfera vibrante e sofisticada, atraindo principalmente os apreciadores da cultura pop e o público LGBTQ+.

Com um ambiente que mescla sofisticação e estilo, tornou-se o destino predileto dos jovens descolados em busca de diversão e boa música.

Dividida em dois espaços musicais distintos, o local conta com uma pista dedicada ao pop e outra à música eletrônica, garantindo uma experiência sonora única para cada frequentador.

As atrações musicais são um destaque à parte, com diversos DJs da cena pop e eletrônica, que agitam a pista com sets empolgantes e ecléticos.

Além das atrações musicais, a casa noturna também dispõe de um bar completo, oferecendo uma ampla seleção de drinks e bebidas para todos os gostos. Em algumas ocasiões especiais, são realizadas festas com opção de open bar, proporcionando uma experiência ainda mais animada.

Seja para dançar até o amanhecer ou simplesmente desfrutar de bons momentos entre amigos, esta casa noturna é a escolha perfeita para quem busca diversão, sofisticação e música em Salvador.

Local: Rua Conselheiro Pedro Luiz, 113, Rio Vermelho | Programação: Conferir no instagram do estabelecimento | Valor: Variável (ingressos podem ser encontrados na biografia do instagram do estabelecimento) | Telefone: (71) 3334-1625 | Instagram: @sanboate

6. Bar do Neuzão | @bardoneuzaoopaio

Conhecido por sua participação no filme Ó PAÍ Ó, o Bar do Neuzão já virou ponto turístico no coração de Salvador. Situado na esquina movimentada do Pelourinho com o Taboão, é um estabelecimento que oferece mais do que apenas bebidas geladas e boa música - é um ponto de encontro para os amantes da cultura baiana e os apreciadores da vida noturna animada da cidade.

O Bar do Neuzão também está próximo às festas de rua do Santo Antônio Além do Carmo, sendo um destino popular não apenas para os locais, mas também para turistas de todo o mundo.

Um dos principais atrativos do bar são as suas animadas rodas de samba, que proporcionam momentos de descontração e alegria para todos os presentes.

Além disso, o Bar do Neuzão é frequentemente palco de shows ao vivo e culturais, apresentando talentos locais e artistas da cena musical baiana.

Para os interessados em conferir a programação do estabelecimento, basta acessar o Instagram oficial.