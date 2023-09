Estação Campo da Pólvora do metrô recebe, nesta terça (19), última seletiva de bairro do AFD 2023

Criações do Afro Fashion Day . Crédito: Arquivo CORREIO

Acontece nesta terça-feira (19) a terceira e última seletiva de bairro da 9ª edição do Afro Fashion Day. A ação será realizada a partir das 13h30 na estação Campo Pólvora do metrô. Podem participar pessoas afrodescendentes com idade a partir de 13 anos.



Não há limite de idade e nem regras sobre traje, sapato ou acessórios. O candidato tem a liberdade para decidir sua estética de apresentação. A inscrição pode ser feita até 17h. O aspirante a modelo passará por sessão de fotos e desfilará diante dos jurados em uma passarela montada na área comum da estação.

As duas primeiras etapas receberam 267 candidatos. O desfile está programado para o dia 25 de novembro. Neste ano, a proposta tem como tema Mãe África – afrofuturismo. O Afro Fashion Day é uma realização do jornal CORREIO.

As prévias de bairros têm como jurados fixos o produtor de moda e artista plástico Fagner Bispo, que assina a curadoria do desfile do Afro Fashion Day; o designer de moda Felipe Dias, que integra a equipe de Fagner e atua na edição dos looks, além de ser um dos estilistas do AFD; Gabriela Cruz, editora de Conteúdo de Projetos do Jornal CORREIO, e Dino Neto, que assina a beleza do desfile junto com Roma Aragão.

Estilista AFD2023

Seguem abertas até o dia 25 de setembro as inscrições para o concurso ESTILISTA AFD 2023. O candidato deverá criar um projeto de roupa cuja inspiração deve ser o afrofuturismo, tema da edição.

A inscrição é feita exclusivamente pela internet, no endereço https://bit.ly/estilistasafd23. É necessário o envio de um memorial descritivo, em no máximo 30 linhas, explicando a interpretação no tema ante a peça e materiais utilizados na produção.

O participante se compromete a, caso sua proposta seja selecionada, produzir o look vencedor para o desfile.

Conforme o regulamento, as despesas com deslocamentos, viagens, hotéis, alimentação, confecção dos croquis, cumprimento dos requisitos para participação, transporte, alimentação ou quaisquer outros custos relacionados e qualquer outro não listado serão custeadas pelo participante.