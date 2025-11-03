AUTOESTIMA ELEVADA

Maquiagem grátis e camarins: veja as experiências de beleza abertas ao público no Afro Fashion Day

Iniciativas da Avon e Bracell contemplaram público que circulou no Largo Terreiro de Jesus no último sábado (1º)

Larissa Almeida

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:17

Bastidores do Afro Fashion Day e Feira da Sé Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

No entorno da praça que é referência do Largo Terreiro de Jesus, quem estava aguardando o desfile do Afro Fashion Day (AFD) no último sábado (1º), andando a passeio ou apenas turistando no Centro Histórico de Salvador pôde aproveitar outras experiências para além do espetáculo de moda. É que, distribuídas em alguns pontos do local, tendas da Avon e da Bracell promoveram momentos de beleza para o público.

No espaço da Avon, um painel instagramável para fotos era o destino de cada mulher, jovem e criança que, após ser maquiada gratuitamente por profissionais da marca, iam fazer selfies ou posar para fotos. Além da iniciativa para elevar a autoestima, a Avon também levou para o AFD uma campanha de empoderamento e de ajuda paras as mulheres denunciarem qualquer violência que sofrerem.

Aline Lima, head de diversidade da marca, destacou a importância de a empresa se fazer presente no evento pelo segundo ano consecutivo sendo espaço de escuta para as mulheres. “Nós, como marca, precisamos nos conectar e escutar as mulheres. Ficamos meses em campo fazendo pesquisa e chegamos à conclusão de que as mulheres brasileiras não se sentiam representadas e acolhidas pela diversidade de produtos que existiam no Brasil. Então, nós fomos para o nosso centro de inovação e desenvolvemos mais de 20 tonalidades de pele, que deu origem a mais de 53 produtos”, contou.

“Isso tudo é relevante porque, estar aqui em Salvador, a cidade mais negra fora do continente africano, celebrando o Afro Fashion Day com o tema ‘Beleza’, olhando para essas mulheres se reconhecendo e usar o batom vermelho, faz parte daquilo que a gente acredita”, enfatizou.

Bárbara Teixeira da Conceição, coordenadora do marketing de produto da Avon, falou sobre os produtos que foram escolhidos para o Afro Fashion Day, em especial o batom vermelho. “Trouxemos a campanha Vermelho, que mostra que as pessoas podem, sim, usar vermelho para se empoderar. Essa cor, por muitos anos, foi estigmatizada e atrelada a coisas ruins, principalmente quando usada por mulheres. Então, trouxemos para cá três tons de vermelho”, detalhou.

Quem foi ao espaço montado pela Bracell, por sua vez, encontrou dois camarins para a montagem de looks com lenços de viscose confeccionados por mulheres do projeto Fábrica de Fardamentos, que tem o apoio do Bracell Social na Bahia. A iniciativa ajudou boa parte do público a incrementar o visual.

Nos camarins, além dos tecidos, o público teve acesso a vídeos produzidos por colaboradores e por pessoas atendidas pelos projetos sociais da empresa, além de mulheres do Congo, ensinando como fazer diferentes amarrações.

Rudine Arantes, diretor-geral da Bracell na Bahia, celebrou a parceria com o Afro Fashion Day. “Esse evento tem tudo a ver conosco. Ele fala em inclusão e sustentabilidade. Pouca gente sabe, mas a celulose que nós produzimos também é usada para fazer tecidos. Inclusive, teve um modelo que usou 100% de roupas feitas a partir de viscose, que é feita de nossas árvores plantadas aqui na Bahia. Foi um evento fantástico e pudemos atingir a ideia de trazer mais pessoas para conhecer nossa marca”, finalizou.