Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Tem que ser com cooperação', afirma vice-prefeita de Salvador sobre futuro do setor produtivo

Ana Paula Matos afirmou que município sozinho não consegue dar conta do tema

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:19

vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos,
Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, fala em evento do CORREIO Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, defendeu a importância de um ambiente colaborativo e parceiro para impulsionar o futuro do setor produtivo até 2030. A declaração foi feita durante painel no Agenda Bahia 2025, projeto promovido pelo CORREIO na manhã desta quarta-feira (20). 

"[A Prefeitura de] Salvador tem feito seu papel, mas não é suficiente. Nada que um município possa fazer é suficiente", afirmou. "Precisamos de painéis como esses para discutir e compreender a situação. Muitos de nós, no grupo empresarial, fazemos nosso papel, temos projetos piloto de relevância, mas tem que ter escala, tem que ser com cooperação", argumentou. 

vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos,
Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, fala em evento do CORREIO Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

Outros temas 

Ainda nesta manhã, o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto, destacou que 60% dos recursos da instituição na Bahia são destinados ao estímulo dos pequenos negócios. 

"Os orçamentos são separados por setores. O pequeno precisa de um apoio mais perto, mais próximo. Nosso orçamento fica focado nos pequenos, mas ainda assim apoia os de porte elevado também", explicou.

O objetivo do evento é discutir desafios e perspectivas para o desenvolvimento do estado. Neste ano, a 16ª edição do Fórum Agenda Bahia trouxe como tema central “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”.

O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.

Leia mais

Imagem - Agenda Bahia 2025: superintendente destaca importância de pensar totalidade da cadeia produtiva

Agenda Bahia 2025: superintendente destaca importância de pensar totalidade da cadeia produtiva

Imagem - Agenda Bahia: desenvolvimento sustentável passa por infraestrutura, diz presidente da ACB

Agenda Bahia: desenvolvimento sustentável passa por infraestrutura, diz presidente da ACB

Imagem - Agenda Bahia: autoridades e palestrantes participam de café da manhã

Agenda Bahia: autoridades e palestrantes participam de café da manhã

Mais recentes

Imagem - 'A Bahia responde por 15 bilhões por ano', diz executiva da Kimberly-Clark

'A Bahia responde por 15 bilhões por ano', diz executiva da Kimberly-Clark
Imagem - 'Bahia tem um potencial criativo gigantesco', diz publicitário Cleber Paradela

'Bahia tem um potencial criativo gigantesco', diz publicitário Cleber Paradela
Imagem - Agenda Bahia: Fábio Duarte diz que axé perdeu espaço por ser estilo 'que menos se digitalizou'

Agenda Bahia: Fábio Duarte diz que axé perdeu espaço por ser estilo 'que menos se digitalizou'

MAIS LIDAS

Imagem - Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo
01

Bela Adormecida italiana: conheça o mistério da múmia mais preservada do mundo

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
02

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula

Imagem - Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro
03

Paixão dos baianos, fruta é fácil de cultivar em casa e dá frutos o ano inteiro

Imagem - O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil
04

O que é preciso ter para ser auditor fiscal? Salário chega a R$ 22,5 mil