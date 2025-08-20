AGENDA BAHIA

'Tem que ser com cooperação', afirma vice-prefeita de Salvador sobre futuro do setor produtivo

Ana Paula Matos afirmou que município sozinho não consegue dar conta do tema

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:19

Vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, fala em evento do CORREIO Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, defendeu a importância de um ambiente colaborativo e parceiro para impulsionar o futuro do setor produtivo até 2030. A declaração foi feita durante painel no Agenda Bahia 2025, projeto promovido pelo CORREIO na manhã desta quarta-feira (20).

"[A Prefeitura de] Salvador tem feito seu papel, mas não é suficiente. Nada que um município possa fazer é suficiente", afirmou. "Precisamos de painéis como esses para discutir e compreender a situação. Muitos de nós, no grupo empresarial, fazemos nosso papel, temos projetos piloto de relevância, mas tem que ter escala, tem que ser com cooperação", argumentou.

Outros temas

Ainda nesta manhã, o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto, destacou que 60% dos recursos da instituição na Bahia são destinados ao estímulo dos pequenos negócios.

"Os orçamentos são separados por setores. O pequeno precisa de um apoio mais perto, mais próximo. Nosso orçamento fica focado nos pequenos, mas ainda assim apoia os de porte elevado também", explicou.

O objetivo do evento é discutir desafios e perspectivas para o desenvolvimento do estado. Neste ano, a 16ª edição do Fórum Agenda Bahia trouxe como tema central “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”.