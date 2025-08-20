'Tem que ser com cooperação', afirma vice-prefeita de Salvador sobre futuro do setor produtivo

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:19
A vice-prefeita de Salvador, Ana Paula Matos, defendeu a importância de um ambiente colaborativo e parceiro para impulsionar o futuro do setor produtivo até 2030. A declaração foi feita durante painel no Agenda Bahia 2025, projeto promovido pelo CORREIO na manhã desta quarta-feira (20).
"[A Prefeitura de] Salvador tem feito seu papel, mas não é suficiente. Nada que um município possa fazer é suficiente", afirmou. "Precisamos de painéis como esses para discutir e compreender a situação. Muitos de nós, no grupo empresarial, fazemos nosso papel, temos projetos piloto de relevância, mas tem que ter escala, tem que ser com cooperação", argumentou.
Ainda nesta manhã, o superintendente estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto, destacou que 60% dos recursos da instituição na Bahia são destinados ao estímulo dos pequenos negócios.
"Os orçamentos são separados por setores. O pequeno precisa de um apoio mais perto, mais próximo. Nosso orçamento fica focado nos pequenos, mas ainda assim apoia os de porte elevado também", explicou.
O objetivo do evento é discutir desafios e perspectivas para o desenvolvimento do estado. Neste ano, a 16ª edição do Fórum Agenda Bahia trouxe como tema central “Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora”.
O Agenda Bahia é uma realização do jornal Correio com patrocínio da Acelen, Sebrae, Tronox e Unipar, apoio institucional da FIEB e da Prefeitura Municipal de Salvador, apoio do Salvador Bahia Airport e Veracel, e parceria da Braskem.