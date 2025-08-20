AGENDA BAHIA

Representantes da indústria e empresas envolvidas debatem caminhos para aproveitar capacidade produtiva da Bahia

Evento promovido pelo CORREIO acontece nesta quarta (20)

Carolina Cerqueira

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 12:02

Agenda Bahia 2025 Crédito: Arisson Marinho / CORREIO

O primeiro painel da Agenda Bahia 2025, que acontece nesta quarta (20), em Salvador, debateu os caminhos para o aproveitamento das capacidades produtivas da Bahia. Representantes da Veracel, da Braskem, do Sebrae e do Banco do Nordeste destacaram que o estado tem condições favoráveis para continuar crescendo, bem como uma população que demanda esse desenvolvimento.

O Superintendente Estadual do Banco do Nordeste, Pedro Lima Neto, afirmou que a infraestrutura é o principal entrave para quem empreende na Bahia. “Principalmente quando falamos de infraestrutura elétrica. Tenho vários projetos de grande porte que mudariam a cara de algumas áreas do estado que estão sendo jogados para frente porque a demanda elétrica não consegue ser atendida”, colocou.

O diretor-presidente da Veracel Celulose, Caio Zanardo, colocou que não é possível estabelecer empresas de sucesso em um território fracassando, reforçando a necessidade de investimento nos territórios. Ele destacou que, desde 1994, a empresa não promove desmatamentos e apenas cresce em áreas degradadas e que cada área ocupada corresponde à mesma área preservada.

O Superintendente do Sebrae Bahia, Jorge Khoury, incluiu na lista a necessidade de dialogar com as diferentes localidades do estado, identificando especificidades e desenvolvendo projetos personalizados. “Cada região tem um potencial próprio. A forma mais rápida de alcançar um desenvolvimento cada vez maior é prestar atenção a isso”, disse.

Ele ainda citou a importância ações conjuntas com os governos municipal, estadual e federal, para que leis e etapas burocráticas sejam colaboradores e, não, empecilhos para as atividades das empresas. O diretor de finanças e planejamento estratégico da Braskem na América do Sul, Fábio Santos, emendou sobre o papel do Governo Federal no desenvolvimento do cenário industrial do país.

“A indústria química é a mãe de todas as indústrias, é dela que partem os insumos e a indústria química brasileira é a quarta maior do mundo em termos de porte. Hoje, essa indústria sofre o efeito da competição global intensa e, por vezes, com práticas desleais. Precisamos de programas de incentivo, políticas pensadas para planejamento e desenvolvimento porque essa indústria enfrenta uma fase de baixa. Precisamos que o Governo Federal, com ajuda da Organização Mundial do Comércio, ajude a atravessar essa fase”, disse Fábio.

O Agenda Bahia, em 2025, completa 16 edições e tem como tema "Bahia Produtiva 2030: Destravando o Futuro Agora". Realizado pelo Jornal CORREIO, o evento debate futuro dos negócios e desenvolvimento sustentável na Bahia, reunindo lideranças empresariais, especialistas e representantes do setor público.