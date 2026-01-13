Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Colleen Hoover lança 'Mulher em Queda' nesta terça; conheça os 24 livros da autora

Escritora de É Assim que Acaba não lançava títulos inéditos desde 2022

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:00

Colleen Hoover lança Mulher em Queda nesta terça-feira (13)
Colleen Hoover lança Mulher em Queda nesta terça-feira (13) Crédito: Reprodução

Depois de quase quatro anos sem lançar livros inéditos, Colleen Hoover - a autora que mais vendeu livros de romance nos últimos anos e uma das líderes de vendas em geral - está de volta. A autora de ‘É Assim que Acaba' fez seu retorno oficial com um livro inédito nesta terça-feira (13), com o lançamento mundial de ‘Mulher em Queda’.

Com mais de seis milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil, Hoover promete um thriller viciante, cheio de reviravoltas e ideal para fãs de ‘Verity’, outro de seus maiores sucessos. No novo livro, ela conta a história da escritora Petra Rose, que dominou as listas de livros mais vendidos por anos. No entanto, após a reação devastadora a uma adaptação de uma de suas obras, ela perdeu credibilidade, público e até a vontade de escrever.

Leia mais

Imagem - Colleen Hoover está de volta: confira 40 lançamentos de livros que chegam em janeiro

Colleen Hoover está de volta: confira 40 lançamentos de livros que chegam em janeiro

Imagem - Quer ler mais em 2026? Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano

Quer ler mais em 2026? Confira a lista com 100 livros para ler ao longo do ano

O que está por trás do sucesso de Colleen Hoover, a autora mais vendida do Brasil

Ela voltou: conheça 24 livros de Colleen Hoover

Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Neste thriller viciante e cheio de reviravoltas, uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação… ou sua perdição. por Divulgação
Uma segunda chance, de Colleen Hoover (Galera Record). Kenna Rowan volta à sua cidade natal após cinco anos na prisão por um acidente que matou seu namorado, com o único objetivo de se reconectar com a filha, Diem. por Reprodução
Métrica, de Colleen Hoover (Galera). Após a morte do pai, a ausência se torna a maior companheira de Layken. A responsabilidade pela mãe e pelo irmão caçula a deixam paralisada num limbo de luto e dor. Agora em uma nova casa, em uma nova cidade, ela precisa achar o próprio caminho. Romance de estreia da autora e volume 1 da série Slammed.  por Reprodução
Pausa, de Colleen Hoover (Galera). O amor pode não ser o bastante. Depois de testado por tragédias, proibições e desencontros, o relacionamento de Layken e Will enfrenta novos desafios. Talvez a poesia desse casal acabe num verso solitário... Sem direito a rima ou ritmo. Segundo volume da série Slammed.  por Reprodução
Essa garota, de Colleen Hoover (Galera). Em Essa Garota , Will conta a história do complicado relacionamento dos dois a partir do seu ponto de vista. O futuro depende de como eles irão lidar com o passado neste último livro da série Slammed. por Reprodução
Um caso perdido, de Colleen Hoover (Galera). Primeiro volume da série Hopeless. Conta a história de Sky, uma jovem com um passado traumático e sem memórias da infância, que começa o último ano do ensino médio e conhece o misterioso Dean Holder por Reprodução
Sem esperança, de Colleen Hoover (Galera). Segundo volume da série Hopeless. Um reconto de Um caso perdido, agora contado pela perspectiva de Dean Holder, um jovem atormentado pela culpa por Reprodução
Em busca de cinderela/Em busca da perfeição, de Colleen Hoover (Galera). Um encontro despretensioso no escuro e uma confissão de amor inesperada: seria a narrativa perfeita, não fosse tudo faz-de-conta. Uma história de amor nada convencional com os personagens da série Hopeless .  por Reprodução
Livro Todas as Suas Imperfeições, de Colleen Hoover. Quinn e Graham se conhecem no pior dia de suas vidas; ela chega mais cedo de uma viagem para surpreender o noivo, ele testemunha a traição da namorada. Meses mais tarde,  eles se reencontram. Graham está convencido de que são almas gêmeas. Quinn jamais se sentiu dessa forma antes. Até que ela parece estar disposta a trocar tudo o que é pela única coisa que não consegue ser: mãe. por Divulgação
Talvez um dia, de Colleen Hoover (Galera). Sydney é uma universitária de 22 anos que está vivendo o melhor momento de sua vida: é uma aluna dedicada, com um emprego estável, mora com a melhor amiga e tem um namorado maravilhoso, Hunter, por quem é muito apaixonada. Nada poderia dar errado… certo? por Reprodução
Talvez agora, de Colleen Hoover (Galera). Segundo livro da série iniciada com Talvez um dia, mostra Sydney e Ridge após finalmente ficarem juntos. Mas a relação é testada pela forte amizade de Ridge com Maggie, que, lutando contra a doença, decide viver intensamente por Reprodução
Talvez não, de Colleen Hoover (Galera). Morando tranquilamente com os amigos Ridge e Brenann, Warren não tem do que reclamar. Até que sua paz é perturbada com a chegada de Bridgette, sua nova colega de quarto que parece ter o dom de irritá-lo. Mas será que essa irritação não esconde um sentimento mais profundo? por Reprodução
É Assim Que Acaba, de Colleen Hoover (Galera). Lily é uma jovem que se mudou de uma cidadezinha do Maine para Boston, se formou em marketing e abriu a própria floricultura. E é em um dos terraços de Boston que ela conhece Ryle, um neurocirurgião confiante, teimoso e talvez até um pouco arrogante, com uma grande aversão a relacionamentos, mas que se sente muito atraído por ela. por Divulgação
É assim que começa, de Colleen Hoover (Galera). Lily e Atlas estão de volta na aguardada sequência de É assim que acaba . por Reprodução
O Lado Feio do Amor, de Colleen Hoover (Galera). Tate Collins se muda para morar com seu irmão e lá conhece Miles Archer, um piloto atraente e reservado, que esconde um passado doloroso.  por Divulgação
Verity, de Colleen Hoover (Galera). Um  thriller psicológico sobre a escritora Lowen Ashleigh, contratada para terminar a série de livros de Verity Crawford, uma autora famosa que sofreu um acidente por Divulgação
Até o Verão Terminar, de Colleen Hoover. Após a morte da mãe, Beyah é forçada a passar o verão com o pai que mal conhece, onde se apaixona por Samson, um vizinho misterioso com um segredo por Reprodução
As mil partes do meu coração, de Colleen Hoover (Galera). Merit Voss está cansada de guardar os segredos de sua família e decide que chegou a hora de desaparecer. Mas antes de sumir do mapa, ela vai revelar um por um, tudo que a família vem guardando por anos. por Reprodução
Tarde demais, de Colleen Hoover (Galera). Presa em um relacionamento com Asa Jackson, um traficante imprevisível, Sloan fará o que for preciso para que ela e seu irmão continuem vivos. O que inclui precisar enfrentar situações que jamais sonhou precisar passar... Até que ela consiga encontrar uma maneira de sair dessa. por Reprodução
Novembro, 9, de Colleen Hoover (Galera). Apesar de ter apenas 18 anos, Fallon já passou por muita coisa. Sobreviveu a um incêndio que a deixou desfigurada, e viu a carreira de atriz desmoronar por conta das cicatrizes. Agora, no aniversário do fatídico acidente, ela finalmente se sente pronta para sair de Los Angeles e recomeçar a vida em Nova York. por Reprodução
Nunca Jamais, de Colleen Hoover e Tarryn Fisher (Galera). Durante toda sua vida, Charlize Wynwood e Silas Nash foram melhores amigos. Aos catorze anos, se apaixonaram. Mas, da noite para o dia, se tornaram completos estranhos. O primeiro beijo, a primeira briga, o momento em que começaram a namorar... Todas as recordações que tinham um do outro parecem ter sido apagadas, desapareceram por completo. E nenhum dos dois tem ideia de como isso aconteceu ou em quem podem confiar. Livro em parceria com  Tarryn Fisher, autora de Stalker. por Reprodução
Confesse, de Colleen Hoover (Galera). Auburn Reed perdeu tudo que era importante para ela. Na luta para reconstruir a vida destruída, ela se mantém focada em seus objetivos e não pode cometer nenhum erro. Mas ao entrar num estúdio de arte em Dallas à procura de emprego, Auburn não esperava encontrar o enigmático Owen Gentry, que lhe desperta uma intensa atração. por Reprodução
Se não fosse você, de Colleen Hoover (Galera). Morgan e Clara Grant são mãe e filha, e aparentemente não têm nada em comum. Com personalidades incompatíveis e objetivos divergentes, a convivência entre Morgan e Clara está cada dia mais insustentável. A única pessoa capaz de criar um ambiente de paz é Chris - marido de Morgan, pai de Clara, o porto seguro da família. Mas essa paz é quebrada após um trágico acidente que muda completamente a vida das duas. por Reprodução
Layla, de Colleen Hoover (Galera). Quando Leeds conhece Layla, ele está convencido de que passará o resto de sua vida com ela... Ela é espontânea, divertida, e a vida ao seu lado é fácil e tranquila. Até que um ataque inesperado faz com que Layla precise lutar por sua vida. Após semanas no hospital, Layla se recupera fisicamente, mas as cicatrizes mentais e emocionais alteraram significativamente a essência e personalidade da mulher por quem Leeds se apaixonou. por Reprodução
1 de 24
Mulher em queda, de Colleen Hoover (Galera). Neste thriller viciante e cheio de reviravoltas, uma escritora em ruínas encontra um detetive enigmático que pode ser sua salvação… ou sua perdição. por Divulgação

Desesperada para se reerguer, a protagonista se refugia em uma cabana à beira de um lago, para concluir o suspense que pode salvar sua vida profissional. Até que Nathaniel Saint, um detetive misterioso, surge com notícias perturbadoras ― o que desperta em Petra uma criatividade feroz, quase obsessiva.

Coincidência ou não, Colleen Hoover passou por um cancelamento parecido em 2024. Na época do lançamento da adaptação de É assim que Acaba para os cinemas, Colleen apoiou publicamente a atriz Blake Lively, que acusou de assédio o colega e diretor Justin Baldoni. No entanto, a situação provocou polêmica e uma grande disputa judicial, com acusações de campanhas difamatórias de ambos os lados.

Leia mais

Imagem - Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Imagem - Veja 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes e séries em 2026

Veja 10 livros que vão ganhar adaptações para filmes e séries em 2026

Imagem - Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Além de A Empregada: conheça 15 livros de Freida McFadden para quem ama suspense psicológico

Mais recentes

Imagem - Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'

Professores da rede estadual denunciam descontos indevidos em contas: 'Nunca recebi esse cartão'
Imagem - Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual

Distopia em alta: 18 livros para entender o gênero que reflete o mundo atual
Imagem - Verão mais quente que o normal eleva risco de infecções de pele e acende alerta de especialistas

Verão mais quente que o normal eleva risco de infecções de pele e acende alerta de especialistas

MAIS LIDAS

Imagem - PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia
01

PM é morto a tiros durante briga em fila de barraca de praia

Imagem - Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês
02

Após deixar o Real Madrid, Endrick mostra talento no Lyon e marca na estreia pelo clube francês

Imagem - Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior
03

Prefeitura abre concurso público com 169 vagas imediatas para níveis médio, técnico e superior

Imagem - Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana
04

Mulher flagra traição e esfaqueia companheiro em cidade baiana