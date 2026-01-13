LITERATURA

Colleen Hoover lança 'Mulher em Queda' nesta terça; conheça os 24 livros da autora

Escritora de É Assim que Acaba não lançava títulos inéditos desde 2022

Thais Borges

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:00

Colleen Hoover lança Mulher em Queda nesta terça-feira (13) Crédito: Reprodução

Depois de quase quatro anos sem lançar livros inéditos, Colleen Hoover - a autora que mais vendeu livros de romance nos últimos anos e uma das líderes de vendas em geral - está de volta. A autora de ‘É Assim que Acaba' fez seu retorno oficial com um livro inédito nesta terça-feira (13), com o lançamento mundial de ‘Mulher em Queda’.

Com mais de seis milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil, Hoover promete um thriller viciante, cheio de reviravoltas e ideal para fãs de ‘Verity’, outro de seus maiores sucessos. No novo livro, ela conta a história da escritora Petra Rose, que dominou as listas de livros mais vendidos por anos. No entanto, após a reação devastadora a uma adaptação de uma de suas obras, ela perdeu credibilidade, público e até a vontade de escrever.

Desesperada para se reerguer, a protagonista se refugia em uma cabana à beira de um lago, para concluir o suspense que pode salvar sua vida profissional. Até que Nathaniel Saint, um detetive misterioso, surge com notícias perturbadoras ― o que desperta em Petra uma criatividade feroz, quase obsessiva.