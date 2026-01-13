Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 06:00
Depois de quase quatro anos sem lançar livros inéditos, Colleen Hoover - a autora que mais vendeu livros de romance nos últimos anos e uma das líderes de vendas em geral - está de volta. A autora de ‘É Assim que Acaba' fez seu retorno oficial com um livro inédito nesta terça-feira (13), com o lançamento mundial de ‘Mulher em Queda’.
Com mais de seis milhões de exemplares vendidos apenas no Brasil, Hoover promete um thriller viciante, cheio de reviravoltas e ideal para fãs de ‘Verity’, outro de seus maiores sucessos. No novo livro, ela conta a história da escritora Petra Rose, que dominou as listas de livros mais vendidos por anos. No entanto, após a reação devastadora a uma adaptação de uma de suas obras, ela perdeu credibilidade, público e até a vontade de escrever.
Ela voltou: conheça 24 livros de Colleen Hoover
Desesperada para se reerguer, a protagonista se refugia em uma cabana à beira de um lago, para concluir o suspense que pode salvar sua vida profissional. Até que Nathaniel Saint, um detetive misterioso, surge com notícias perturbadoras ― o que desperta em Petra uma criatividade feroz, quase obsessiva.
Coincidência ou não, Colleen Hoover passou por um cancelamento parecido em 2024. Na época do lançamento da adaptação de É assim que Acaba para os cinemas, Colleen apoiou publicamente a atriz Blake Lively, que acusou de assédio o colega e diretor Justin Baldoni. No entanto, a situação provocou polêmica e uma grande disputa judicial, com acusações de campanhas difamatórias de ambos os lados.