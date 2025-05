MAIS SEGURANÇA

Após ataque contra diretor, presídio na Bahia receberá intervenção

Operação de revista foi realizada nas celas nesta sexta-feira (23)

Maysa Polcri

Publicado em 23 de maio de 2025 às 14:05

Conjunto Penal de Eunápolis Crédito: Divulgação Seap

Após o ataque ao diretor do Conjunto Penal de Eunápolis, que terminou com um motorista baleado, a unidade prisional receberá intervenção do Grupo Especial de Operações Prisionais (Geop). Os agentes especializados vão gerir o presídio do extremo sul baiano por tempo indeterminado, com o objetivo de "restabelecer a ordem e a segurança". >

A nova gestão do Conjunto Penal de Eunápolis foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP) nesta sexta-feira (23), quando passou a valer a intervenção. No mesmo dia, uma revista detalhada foi realizada na unidade. A operação Arrosto foi realizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, Secretaria de Administração Penitenciária (Seap) e SSP. >

"O objetivo principal é promover a retirada de materiais ilícitos do interior da unidade prisional, intensificando o controle e a repressão a práticas criminosas, especialmente aquelas relacionadas ao crime organizado", diz a SSP. Um dos objetivos da nova gestão é realocar internos ligados a facções criminosas, em especial àquela supostamente envolvida no recente ataque à direção do conjunto penal.>

Na terça-feira (20), um motorista que trabalha no Conjunto Penal foi baleado enquanto dirigia nas proximidades da unidade prisional. A suspeita aponta que o atentado teria como alvo o diretor Jorge Magno Alves, que não foi atingido. Um casal foi preso por participação no crime. >

O episódio aconteceu seis meses após a fuga de 16 detentos do mesmo presídio, em dezembro de 2024. Na ocasião, oito criminosos armados invadiram a unidade para resgatar Edinaldo Pereira Souza, o Dadá, líder de um grupo criminoso, e mais 15 internos vinculados à facção. A então diretora, Joneuma Silva Neres, foi presa suspeita de facilitar a fuga. O novo diretor teria sido alvo do ataque. >