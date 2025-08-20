Assembleia Legislativa aprova audiência pra discutir condições dos presos baianos do 8 de janeiro

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Monique Lobo
Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:19
Um requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir as condições de saúde dos presos baianos detidos após os atos de 8 de janeiro de 2023 foi aprovada, na terça-feira (19), pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).
A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Diego Castro (PL), que também é presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Casa. Segundo ele, o objetivo, além de discutir o estado físico e mental dos presos baianos, é conseguir a realização de uma visita técnica aos custodiados.
Dos 1.298 presos entre os dias 8 e 11 de janeiro em Brasília, 67 foram baianos. Desses, 41 foram homens e 26 foram mulheres. É o que apontou a lista de prisões da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, obtida pelo CORREIO, que identificou os presos pelo estado de nascimento.
Entre eles está a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda (18), o ministro Alexandre de Moraes manteve a decisão da Primeira Turma da Corte que condenou a baiana.