REQUERIMENTO

Assembleia Legislativa aprova audiência pra discutir condições dos presos baianos do 8 de janeiro

Proposta foi apresentada pelo deputado estadual Diego Castro (PL)

Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:19

Baiana pichou 'Perdeu, mané' na estátua da Justiça nos atos extremistas de 8 de janeiro Crédito: Reprodução

Um requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir as condições de saúde dos presos baianos detidos após os atos de 8 de janeiro de 2023 foi aprovada, na terça-feira (19), pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Diego Castro (PL), que também é presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Casa. Segundo ele, o objetivo, além de discutir o estado físico e mental dos presos baianos, é conseguir a realização de uma visita técnica aos custodiados.

Dos 1.298 presos entre os dias 8 e 11 de janeiro em Brasília, 67 foram baianos. Desses, 41 foram homens e 26 foram mulheres. É o que apontou a lista de prisões da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, obtida pelo CORREIO, que identificou os presos pelo estado de nascimento.