Assembleia Legislativa aprova audiência pra discutir condições dos presos baianos do 8 de janeiro

Proposta foi apresentada pelo deputado estadual Diego Castro (PL)

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 17:19

baiana que pichou 'perdeu, mané' na estátua da Corte no 8 de janeiro
Baiana pichou 'Perdeu, mané' na estátua da Justiça nos atos extremistas de 8 de janeiro Crédito: Reprodução

Um requerimento para a realização de uma audiência pública para discutir as condições de saúde dos presos baianos detidos após os atos de 8 de janeiro de 2023 foi aprovada, na terça-feira (19), pela Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Diego Castro (PL), que também é presidente da Comissão de Segurança Pública e Direitos Humanos da Casa. Segundo ele, o objetivo, além de discutir o estado físico e mental dos presos baianos, é conseguir a realização de uma visita técnica aos custodiados.

Dos 1.298 presos entre os dias 8 e 11 de janeiro em Brasília, 67 foram baianos. Desses, 41 foram homens e 26 foram mulheres. É o que apontou a lista de prisões da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal, obtida pelo CORREIO, que identificou os presos pelo estado de nascimento.

Entre eles está a cabeleireira baiana Débora Rodrigues dos Santos, que foi condenada a 14 anos de prisão pela participação nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023 e por pichar a frase "Perdeu, mané" na estátua A Justiça, localizada em frente ao edifício-sede do Supremo Tribunal Federal (STF). Na segunda (18), o ministro Alexandre de Moraes manteve a decisão da Primeira Turma da Corte que condenou a baiana.

