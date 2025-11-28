PREVISÃO

Bahia está entre os 9 estados com alerta de chuva intensa do Inmet para este sábado (29)

Rajadas de vento devem variar entre 60 a 100 km por hora

Monique Lobo

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 21:45

Alerta vale para nove estados do país Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (28), um alerta laranja de perigo de chuvas intensas em nove estados do país até às 10h deste sábado (29).

De acordo com o órgão, as chuvas podem ocorrer entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia. Já as rajadas de vento devem variar entre 60 a 100 km por hora.

Os estados atingidos são Bahia, Acre, Amazonas, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Pará, Piauí e Rondônia. Na Bahia, a região do Extremo Oeste é a que está sob o alerta laranja.

Alerta laranja do Inmet para nove estados Crédito: Reprodução