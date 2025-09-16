GASTRONOMIA

Caruru e vatapá em setembro: de onde surgiu tradição culinária na Bahia?

Comidas são feitas em homenagem aos santos católicos São Cosme e Damião, ou aos orixás gêmeos Ibeji

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 05:58

Se tem celebração em setembro, na Bahia, é bem provável que também tenha caruru e vatapá na mesa. As duas comidas, que fazem parte da culinária baiana, sobretudo às sextas, ganham ainda mais espaço no cardápio ao longo do mês por causa de São Cosme e Damião, ou orixás gêmeos Ibeji. Mas de onde surgiu essa associação?

Segundo o pós-doutor em Antropologia, professor associado da Universidade Federal da Bahia (Ufba) e babalorixá da Casa do Rei e Senhor das Alturas, Vilson Caetano, a relação entre comida e devoção é antiga e atravessa diferentes tradições.

No Brasil colônia, o culto católico a São Cosme e Damião estava ligado à saúde, e os santos eram celebrados em setembro. Ao mesmo tempo, as tradições iorubás trazidas da África, sobretudo no candomblé, reverenciavam os Ibejis com a oferta de comidas. Nesse encontro, o caruru se tornou um prato de promessa, ex-voto ou agradecimento, oferecido tanto aos santos católicos quanto aos orixás.

“O que tornou isso possível foi o fato de que a comida, como presente, fazia parte tanto das tradições vindas da África quanto do catolicismo português”, ressalta Caetano.

Para além da mesa farta, os pratos guardam uma dimensão espiritual. Cada comida, na tradição afro-baiana, está ligada a um ancestral ou divindade. Comer, portanto, é também um ato sagrado e de identidade.

O mês de setembro também é marcado pela partilha. Preparar e distribuir caruru e vatapá é uma forma de tornar o sagrado coletivo. Muitas casas mantêm o ritual de servir primeiro a sete meninos, lembrando a associação com a infância.