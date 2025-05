CRIME

Comparsa da Dama do Crime que atuava na Bahia é preso em São Paulo

Homem tinha dois mandados de prisão

Um líder de uma facção criminosa, com atuação em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, foi preso na cidade de Santo André, em São Paulo, na tarde de sábado (24). Segundo a polícia, ele é comparsa de Jasiane Silva Teixeira, conhecida como Dona Maria, uma das grandes traficantes da Bahia. >

Investigações apontam a participação do criminoso no envio de drogas e armas para a região sudoeste da Bahia, além de determinar homicídios, roubos e promover lavagem de dinheiro. Ele, que não teve a identidade revelada, tinha dois mandados de prisão em aberto. Sua participação no tráfico teria relação com a ex-Dama de Copas do Baralho do Crime da Secretaria da Segurança Pública da Bahia, Jasiane. >