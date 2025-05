ALERTA

Conta do Instagram do TCA é invadida por hackers

Novos posts divulgam site de compra de criptomoedas

O Teatro Castro Alves (TCA) teve a conta do Instagram invadida por hackers no domingo (18). Desde então, há registros de publicações com conteúdo pornográfico e de divulgação de um site de compra de criptomoedas no feed do espaço cultural. >