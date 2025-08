CRIME

Denúncia de cárcere privado termina com três suspeitos mortos e policial ferido na Bahia

Bandidos mantiam duas pessoas reféns em fazenda na zona rural de São Gonçalo dos Campos

Um quarto suspeito fugiu por uma área de mata. Buscas foram realizadas por toda a região, mas até o momento o homem não foi identificado. As duas vítimas que estavam em cárcere privado foram acolhidas pela polícia no local. De acordo com o major responsável pelo caso, o homem que fugiu já foi identificado.>