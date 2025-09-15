Acesse sua conta
Ex-namorado sequestra jovem e ateia fogo em carro com ela dentro

O caso aconteceu na última terça-feira (9), na Região Metropolitana de Salvador

  • Foto do(a) author(a) Monique Lobo

  • Monique Lobo

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 19:45

Deam
Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) Crédito: Divulgação

A polícia procura um homem suspeito de tentar matar a ex-namorada na última terça-feira (9). De acordo com a polícia militar, além de sequestrar a jovem, o homem a levou para um terreno baldio, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, e a colocou em um carro. Depois, ateou fogo no veículo.

A jovem de 19 anos, no entanto, conseguiu fugir e foi socorrida no Hospital Geral do Estado (HGE). O homem vai responder por tentativa de feminicídio. A Polícia Civil também informou que a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher (Deam/CMB) está realizando "oitivas e outras ações investigativas para esclarecer o caso".

Bahia é o terceiro estado com mais casos de feminicídio este ano, de acordo com dados do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp). Só de janeiro a julho, foram 57 casos registrados no estado, que ultrapassou o Rio Grande do Sul e ficou atrás apenas de São Paulo (129) e Minas Gerais (71).

A proporção das ocorrências de feminicídio também cresceu na Bahia com a taxa de 0,66 mortes a cada 100 mil habitantes, e ultrapassou a média nacional que ficou em 0,65 mortes a cada 100 mil habitantes.

