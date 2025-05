CARTÃO-POSTAL

Fachada neogótica do Santuário Senhor dos Passos será restaurada em Feira de Santana

Igreja já completou 61 anos e foi elevada à condição de Santuário Arquidiocesano

Tharsila Prates

Publicado em 28 de maio de 2025 às 17:43

Santuário Senhor dos Passos Crédito: Matheus Landim/ GOVBA

A fachada do Santuário Senhor dos Passos, em Feira de Santana, será restaurada. O investimento de R$ 1,5 milhão do Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia (Ipac) inclui a estabilização e recuperação de elementos estruturais e decorativos da estrutura, como revestimento, pináculos e adornos superiores, degradados pela ação do tempo.>

A obra foi autorizada nesta quarta-feira (28) após vistoria realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano da Bahia (Conder), pela Prefeitura de Feira de Santana, pela Arquidiocese local e pela Paróquia Senhor dos Passos, que identificou riscos à estrutura. A assinatura da autorização contou com a presença do governador Jerônimo Rodrigues e do diretor-geral do Ipac, Marcelo Lemos.>

Construída no estilo neogótico, a igreja foi a segunda erguida no município e inaugurada em 1964. Em maio do ano passado, quando completou 60 anos, o templo foi elevado à condição de Santuário Arquidiocesano, reforçando seu papel no calendário religioso de Feira de Santana.>

À frente do Santuário, o padre Júlio Santa Bárbara falou de esperança, ao se referir à reforma do templo. “Estou aqui há quase três anos e observo de perto a força dessa igreja, o amor que as pessoas têm com ela. Como um lugar de refúgio mesmo, de cura. Então, nesse sentido, restaurar essa igreja, que é um grande cartão-postal de Feira de Santana, está no coração, no centro comercial de Feira da cidade, significa, de fato, devolver ao povo a esperança de dias melhores”.>