CRIME

Jovem é executado em fábrica de estofados no sul da Bahia

Breno Alencar Barreto, de 24 anos, saiu recentemente da prisão e estava sendo monitorado pela polícia

Yan Inácio

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 16:08

Breno Alencar Barreto, de 24 anos Crédito: Reprodução/redes sociais

Um jovem de 24 anos foi executado a tiros na tarde de domingo (14), em uma fábrica de estofados no bairro de Jardim Savóia, em Ilhéus, no sul da Bahia.

Testemunhas informaram que um homem que estava na garupa de uma moto disparou contra Breno Alencar Barreto, segundo a Polícia Civil. Câmeras de segurança registraram o momento em que um homem com um capacete entra na fábrica e atira pelo menos duas vezes contra a vítima.

Ele conversava com outro rapaz minutos antes da execução. O colega fugiu ao ser surpreendido pelos disparos e não ficou ferido. Os suspeitos ainda estão foragidos. Não há informações sobre a motivação do crime. Segundo a PC, Breno Alencar saiu recentemente da prisão e estava sendo monitorado por tornozeleira eletrônica.