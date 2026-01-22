BAHIA

Homem é preso por usar jogo on-line para aliciar crianças a produzir conteúdo sexual e extorqui-las

Ele foi capturado em casa enquanto tentava apagar os arquivos de vídeo e fotografias armazenados em seu celular

Monique Lobo

Publicado em 22 de janeiro de 2026 às 18:18

No local, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um notebook, um caderno e outros materiais Crédito: Divulgação/PC-BA

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, nesta quinta-feira (22), no povoado Paraíba, na zona rural de Catu, na região Nordeste no estado, por utilizar perfis falsos em jogos on-line para aliciar crianças a produzir conteúdo sexualizado e depois extorqui-las.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito se passava por uma criança para se aproximar das vítimas e, depois de estabelecer um vínculo de confiança, induzia os menores a enviar imagens de cunho sexual. Com a posse do material, ele passava extorquir as crianças, exigindo o envio de novos registros sob a ameaça de divulgação do material.

O homem foi preso dentro da própria casa enquanto tentava apagar os arquivos de vídeo e fotografias armazenados em seu aparelho celular. No local, foram apreendidos dois aparelhos celulares, um notebook, um caderno e outros materiais.