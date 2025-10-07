Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das duas filhas na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:08
Um homem de 59 anos foi preso nesta segunda-feira (6), suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 15 anos. O caso aconteceu na zona rural de Santa Bárbara, a cerca de 35km de Feira de Santana.
De acordo com a Polícia Civil, o suspeito abusava da garota há pelo menos três meses de forma contínua. Segundo as investigações, ele obrigava a vítima a usar roupas curtas e a enviar fotos íntimas, além de ter tentado violentá-la fisicamente. A tentativa de estupro só não aconteceu porque ela conseguiu gritar e fugir do suspeito.
O caso foi denunciado pela menina e a irmã de 29 anos no dia 14 de agosto, na Delegacia Territorial de Santa Bárbara. Em depoimento, a mulher disse que também foi abusada pelo pai há 19 anos, quando ela tinha 10 anos, mas na ocasião, o caso não foi denunciado e acabou não sendo investigado.
A vítima está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e passará por atendimento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O suspeito passou por exames de delito e segue preso à disposição da Justiça.