CRIME

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das duas filhas na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Santa Bárbara, a cerca de 35km de Feira de Santana

Yan Inácio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:08

Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) Crédito: Divulgação

Um homem de 59 anos foi preso nesta segunda-feira (6), suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 15 anos. O caso aconteceu na zona rural de Santa Bárbara, a cerca de 35km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito abusava da garota há pelo menos três meses de forma contínua. Segundo as investigações, ele obrigava a vítima a usar roupas curtas e a enviar fotos íntimas, além de ter tentado violentá-la fisicamente. A tentativa de estupro só não aconteceu porque ela conseguiu gritar e fugir do suspeito.

O caso foi denunciado pela menina e a irmã de 29 anos no dia 14 de agosto, na Delegacia Territorial de Santa Bárbara. Em depoimento, a mulher disse que também foi abusada pelo pai há 19 anos, quando ela tinha 10 anos, mas na ocasião, o caso não foi denunciado e acabou não sendo investigado.