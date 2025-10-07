Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem é preso suspeito de abusar sexualmente das duas filhas na Bahia

Caso aconteceu na zona rural de Santa Bárbara, a cerca de 35km de Feira de Santana

  • Foto do(a) author(a) Yan Inácio

  • Yan Inácio

Publicado em 7 de outubro de 2025 às 15:08

Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22)
Polícia Civil prendeu o suspeito na sexta (22) Crédito: Divulgação

Um homem de 59 anos foi preso nesta segunda-feira (6), suspeito de abusar sexualmente da própria filha de 15 anos. O caso aconteceu na zona rural de Santa Bárbara, a cerca de 35km de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito abusava da garota há pelo menos três meses de forma contínua. Segundo as investigações, ele obrigava a vítima a usar roupas curtas e a enviar fotos íntimas, além de ter tentado violentá-la fisicamente. A tentativa de estupro só não aconteceu porque ela conseguiu gritar e fugir do suspeito.

Leia mais

Imagem - Taxista que matou mulher e jogou corpo em rio na Bahia passa por júri popular

Taxista que matou mulher e jogou corpo em rio na Bahia passa por júri popular

Imagem - Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Homem é morto com mais de 60 tiros na frente da esposa na Bahia

Imagem - Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

Adolescente de 15 anos é agredida até a morte na Bahia; namorado é suspeito

O caso foi denunciado pela menina e a irmã de 29 anos no dia 14 de agosto, na Delegacia Territorial de Santa Bárbara. Em depoimento, a mulher disse que também foi abusada pelo pai há 19 anos, quando ela tinha 10 anos, mas na ocasião, o caso não foi denunciado e acabou não sendo investigado.

A vítima está sendo acompanhada pelo Conselho Tutelar e passará por atendimento psicossocial, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O suspeito passou por exames de delito e segue preso à disposição da Justiça.

Mais recentes

Imagem - Salão de beleza oferece corte gratuito para quem doar cabelo em apoio a mulheres com câncer

Salão de beleza oferece corte gratuito para quem doar cabelo em apoio a mulheres com câncer
Imagem - Taxista que matou mulher e jogou corpo em rio na Bahia passa por júri popular

Taxista que matou mulher e jogou corpo em rio na Bahia passa por júri popular
Imagem - Lojas de Salvador oferecem prêmios para quem descobrir assassino de Odete Roitman

Lojas de Salvador oferecem prêmios para quem descobrir assassino de Odete Roitman

MAIS LIDAS

Imagem - Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium
01

Sepultura responde após baterista ser anunciado como novo membro do Trivium

Imagem - Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba
02

Incêndio destrói apartamento e faz condomínio ser evacuado na Pituba

Imagem - Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital
03

Vencedor da loteria passa três meses festejando e acaba lutando pela vida no hospital

Imagem - Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'
04

Davi Brito é acusado de homofobia em anúncio de luta contra Sacha Bali: 'Aqui é Bahia, seu v...'