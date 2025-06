INVESTIGAÇÃO

Marinheiro é indiciado por homicídio culposo após acidente em Morro de São Paulo

Empresário morreu, e outras 10 pessoas foram feridas

O condutor da lancha Lipe e Lara, uma das duas embarcações envolvidas em uma batida em Morro de São Paulo , foi indiciado por homicídio culposo e lesão corporal culposa, quando não há intenção de matar e ferir. A colisão aconteceu em abril deste ano e provocou a morte do empresário Luiz Gustavo Santos Veloso de Andrade, dono de uma pousada na região, no sul da Bahia. >

A investigação conduzida pela Delegacia Territorial de Cairu concluiu que o choque entre as lanchas foi provocado pelo excesso de velocidade das embarcações e pela ausência de acionamento das luzes de navegação pelo marinheiro da lancha Lipe e Lara. Ele, que não teve a identidade revelada, foi indiciado. Imagens e laudos do acidente foram analisadas pela polícia. >

A colisão aconteceu por volta das 18h30 do dia 7 de abril, quando as embarcações faziam a travessia entre Valença e Morro de São Paulo. O empresário Gustavo Veloso morreu, e outras 10 pessoas ficaram feridas. Populares ajudaram no resgate dos passageiros. >