ESTILO PREMIADO

Nizan Guanaes lança a Nizai, inteligência artificial voltada ao mercado publicitário

Ferramenta deve servir como 'copiloto criativo' para redatores, diretores de arte e líderes de criação

Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:48

Nizan Guanaes Crédito: divulgação

Um dos nomes mais influentes da publicidade brasileira, Nizan Guanaes acaba de entrar oficialmente no universo da inteligência artificial. Ele anunciou a criação da Nizai, uma inteligência artificial desenvolvida para apoiar profissionais de agências de propaganda de todo Brasil.

Segundo o colunista Lauro Jardim, a ferramenta foi treinada para pensar, criar e sugerir soluções com base no estilo do publicitário baiano.