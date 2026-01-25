Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nizan Guanaes lança a Nizai, inteligência artificial voltada ao mercado publicitário

Ferramenta deve servir como 'copiloto criativo' para redatores, diretores de arte e líderes de criação

  • Foto do(a) author(a) Wladmir Pinheiro

  • Wladmir Pinheiro

Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:48

Nizan Guanaes
Nizan Guanaes Crédito: divulgação

Um dos nomes mais influentes da publicidade brasileira, Nizan Guanaes acaba de entrar oficialmente no universo da inteligência artificial. Ele anunciou a criação da Nizai, uma inteligência artificial desenvolvida para apoiar profissionais de agências de propaganda de todo Brasil.

Segundo o colunista Lauro Jardim, a ferramenta foi treinada para pensar, criar e sugerir soluções com base no estilo do publicitário baiano.

A Nizai foi desenvolvida atender agências de todos os tamanhos. A ferramenta deve ser utilizada como um 'copiloto criativo' para redatores, diretores de arte e líderes de criação.

LEIA MAIS 

Nasi, do Ira!, lança álbum feito com Inteligência Artificial e transforma rock em samba

É do Google? Primeiro navio que transporta passageiros sem capitão e com inteligência artificial já navega no Japão

Baianos podem participar de cursos gratuitos do Santander sobre Inteligência Artificial em parceria com a Google

Tecnologia que transforma: como a inteligência artificial já muda educação, indústria e logística

Mais recentes

Imagem - Caso Yasmin: suspeito de ajudar funcionário a matar empresária após saída de rodoviária é preso

Caso Yasmin: suspeito de ajudar funcionário a matar empresária após saída de rodoviária é preso
Imagem - Motociclista morre em acidente com carro em estrada da Bahia

Motociclista morre em acidente com carro em estrada da Bahia
Imagem - Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador

Homem é preso por tráfico de drogas após polícia encontrar estufa de maconha em imóvel em Salvador

MAIS LIDAS

Imagem - Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil
01

Meia formado no Bahia vive auge da carreira após nove anos fora do Brasil

Imagem - Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo
02

Daniel Cady adota vida reclusa após fim do casamento com Ivete Sangalo

Imagem - Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário
03

Quem é Leandro Pinheiro, estudante que devolveu Pix de R$ 200 mil após engano de empresário

Imagem - Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'
04

Esposa detalha agressão e relata tentativa de homicídio por cantor paraibano: 'Não conseguia respirar'