Nizan Guanaes lança a Nizai, inteligência artificial voltada ao mercado publicitário

Wladmir Pinheiro
Publicado em 25 de janeiro de 2026 às 13:48
Um dos nomes mais influentes da publicidade brasileira, Nizan Guanaes acaba de entrar oficialmente no universo da inteligência artificial. Ele anunciou a criação da Nizai, uma inteligência artificial desenvolvida para apoiar profissionais de agências de propaganda de todo Brasil.
Segundo o colunista Lauro Jardim, a ferramenta foi treinada para pensar, criar e sugerir soluções com base no estilo do publicitário baiano.
A Nizai foi desenvolvida atender agências de todos os tamanhos. A ferramenta deve ser utilizada como um 'copiloto criativo' para redatores, diretores de arte e líderes de criação.