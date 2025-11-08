Acesse sua conta
O impasse milionário da Igreja de Ouro, nove meses depois da queda do forro

CORREIO visita complexo de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador; veja vídeo publicado no canal do jornal no Youtube

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Santana

  • Fernanda Santana

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 12:00

Para restauração completa da Igreja de São Francisco — construída a partir de 1708 — seria necessário mais de R$ 15 milhões.
Para restauração completa da Igreja de São Francisco, seria necessário mais de R$ 15 milhões Crédito: Eduardo Bastos/CORREIO

Nove meses depois do desabamento do teto da Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador, cinco áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas — algumas, à beira do colapso. As estruturas do espaço, que tem mais de 3 mil m², são interligadas: o problema em um ponto se espalha pelos demais. Há pilastras escoradas há mais de 15 anos.

Os vestígios de fevereiro ainda estão por toda parte da igreja e da portaria: pedaços de madeira do teto que caiu estão no chão e artigos religiosos centenários lacrados em sacos ou cobertos por lonas, à espera de um restauro.

A parte central do forro da igreja caiu na tarde do dia 5 de fevereiro, quando 23 pessoas estavam no local. Seis pessoas ficaram feridas. A turista Giulia Panchoni Righetto, de 26 anos, morreu. Na última década, reportagens, diálogos entre guias de turismo e ofícios trocados entre a Ordem Terceira de São Francisco e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional já insinuavam o risco iminente no local — que, no entanto, permanecia aberto.

Giulia Panchoni Righetto, em foto de 20
Giulia Panchoni Righetto Crédito: Reprodução Facebook

Dois dias antes do desabamento, os frades comunicaram ao órgão de tombamento sobre a dilatação no forro do teto. O Iphan, em resposta, agendou uma vistoria técnica para a quinta-feira seguinte. Seria tarde demais. Um dia antes, o teto desmoronou.

As obras emergenciais dentro da igreja foram realizadas e custeadas pelo Governo Federal. Agora, trabalhadores passaram para a reforma do telhado da igreja. As intervenções custaram mais de R$ 2 milhões. O problema, segundo o frei Lorrane Clementino, é que o convento e a igreja estão unidos estruturalmente e é necessário um restauro coletivo. Ou seja, antes disso, o complexo não poderá ser reaberto. “Não dá para dissociar os problemas. Uma coisa puxa outra.”

Uma das preocupações, por exemplo, é uma biblioteca construída em 1731, acessada pelo convento, porém anexa à igreja. Nas escadas que dão acesso ao espaço, uma portinhola leva ao altar-mor do templo, construído no século 18. “Se a gente observar, lá tem uma parte do forro na iminência de desabamento”, diz o frei.

O telhado é o principal ponto de tensão. Há vigas amarradas com braçadeiras para impedir o desabamento de corredores e celas, e as calhas do complexo acumulam água, que escorre por três andares até alcançar a estrutura de madeira. “O que fez com que desabasse foi justamente isso: água e madeira não combinam”, afirma o religioso.

Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador: 5 áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas

Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador: 5 áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas — algumas, à beira do colapso por Eduardo Bastos/CORREIO
Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador: 5 áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas — algumas, à beira do colapso por Eduardo Bastos/CORREIO
Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador: 5 áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas — algumas, à beira do colapso por Eduardo Bastos/CORREIO
1 de 3
Igreja e Convento de São Francisco, no Centro Histórico de Salvador: 5 áreas do complexo estão parcial ou totalmente interditadas — algumas, à beira do colapso por Eduardo Bastos/CORREIO

A antiga clausura, onde os frades viviam, é um dos lugares que foi fechado. “Depois do acontecido, vieram todos os órgãos e saíram olhando tudo”, relata frei Lorrane. Os cinco franciscanos que vivem no convento, então, migraram para outra área do complexo, sem expectativa de data de retorno. A capela interna também foi interditada.

Sem recursos

O futuro do complexo, no entanto, esbarra em um problema. “Não temos recursos, os custos aqui são muito altos”, explica o frei. Só o restauro da cobertura do teto está orçado em R$ 3 milhões. Mas a restauração completa da Igreja de São Francisco — construída a partir de 1708 e conhecida como “Igreja de Ouro” pelo interior revestido em folha de ouro da região de Jacobina — deve custar de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões, estima ele.

O valor inclui o projeto técnico, estimado em R$ 1 milhão, sem o qual não é possível captar recursos públicos. As fontes de renda do complexo, antes do fechamento, incluíam a cobrança pela entrada (R$ 10), aluguéis de imóveis e eventos, como casamentos. Desde 2023, a renda apresentada por frei Lorrane foi de R$ 1 milhão.

A Igreja Católica não poderia arcar com as despesas? “O que faz com que a Igreja... é que todos esses patrimônios, tudo que for assim religioso, é considerado como patrimônio da Santa Sé, do Vaticano. O Vaticano tem um valor absurdo, mas, por exemplo, a Igreja Católica não tem exatamente recursos para estar distribuindo. Pelo contrário, as arquidioceses e as dioceses é que enviam anualmente recursos para ajudar na manutenção do próprio Vaticano”, diz.

Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho

Tragédia na Igreja de São Francisco de Assis por Codesal
Igreja de São Francisco de Assis foi interditada por Divulgação Ascom-PCBA/ Milena Brito
Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho por Frei Lorrane Clementino/OFM
Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho por Frei Lorrane Clementino/OFM
Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho por Frei Lorrane Clementino/OFM
Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho por Frei Lorrane Clementino/OFM
Desabamento da Igreja São Francisco de Assis, no Pelourinho por Frei Lorrane Clementino/OFM
Desabamento de teto da Igreja de São Francisco de Assis por Divulgação Codesal
1 de 8
Tragédia na Igreja de São Francisco de Assis por Codesal

Hoje, o frei se divide entre as obrigações religiosas e a tentativa de encontrar financiadores em órgãos públicos e empresas privadas para as obras necessárias. Até agora, não teve sucesso. Desde a queda do teto, em fevereiro, oito funcionários da igreja foram demitidos para reduzir os custos — dos 17, restaram nove.

“De fato, nós somos proprietários, né? Mas nem tudo podemos como nós queremos. É um patrimônio tombado pela União. Então, há uma corresponsabilidade desse patrimônio. Nós somos os gestores, mas há uma corresponsabilidade”, diz frei Lorrane.

O frei, desde fevereiro, evita entrar na igreja: “As memórias do ocorrido são muito fortes, e a gente fica pensando no futuro”. O Iphan foi acionado pela reportagem, mas, até o fechamento desta publicação, não respondeu aos questionamentos.

