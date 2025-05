VIOLÊNCIA

Operação policial mira grupos criminosos envolvidos em ataques violentos em Salvador

Ação tem como objetivo desarticular quadrilhas suspeitas de delitos no bairro do Lobato

Esther Morais

Publicado em 14 de maio de 2025 às 06:13

Operação Muralha é deflagrada na capital baiana Crédito: Divulgação - Ascom/PCBA

A Polícia Civil da Bahia deflagrou na manhã desta quarta-feira (14) a Operação Muralha, ação coordenada que tem como objetivo o cumprimento de mandados judiciais em diferentes bairros de Salvador. >

A iniciativa mira desarticular grupos envolvidos em práticas delituosas como queima de veículos, roubos e pichações com referências a organizações criminosas, ocorridas no bairro do Lobato, no mês de abril. >

A operação conta com a mobilização de mais de 180 policiais e é resultado de investigações conduzidas pela 29ª Delegacia Territorial (DT/Plataforma), com apoio do Núcleo de Apoio à Investigação do Departamento de Polícia Metropolitana (NAI/Depom). >

A Operação Muralha é realizada sob a coordenação do Departamento de Policia Metropolitana ( Depom), com apoio dos Departamentos Especializado de Investigações Criminais (Deic), Especializado de Repressão ao Narcotráfico (Denarc), de Repressão e Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco) e de Proteção à Mulher, Cidadania e Pessoas Vulneráveis ( DMPCV), da Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) em conjunto com a Superintendência de Inteligência, Polícia Militar da Bahia (PMBA), Departamento de Polícia Técnica (DPT), Superintendência de Assuntos Penitenciários (SAP), Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) e Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO). >

CV incendiou carros na área do BDM no Lobato

Traficantes atearam fogo a veículos e aterrorizaram moradores durante um ataque ao bairro do Lobato em abril. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram pelo menos cinco veículos que foram metralhados e incendiados. Um outro carro foi danificado e teve a siga CV, em referência à facção Comando Vermelho, pintada na lateral.>

Os carros também apresentam marcas de tiros. Viaturas Corpo de Bombeiros foram acionadas e enviadas ao local para controlar as chamas.>