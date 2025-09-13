Padrasto e enteado são encontrados mortos após saírem para visitar roça na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Yan Inácio
Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:45
Dois homens, padrasto e enteado, foram encontrados mortos na zona rural de Curaçá, no interior da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (12).
De acordo com a Polícia Civil, os corpos das vítimas, identificadas como Antonio Fernandes Pereira dos Santos, 29 anos, e Samuel da Silva Gonçalves, 22 anos, foram encontrados com marcas de tiros ao lado de uma moto.
Caso é investigado pela Polícia Civil
Segundo a TV São Francisco, os homens haviam saído de casa para visitar animais em uma roça. Os familiares encontraram os corpos após os dois demorarem para retornar. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheu os corpos para a perícia.
“Diligências e oitivas estão em andamento com o objetivo de esclarecer as circunstâncias e a autoria”, informou a PC.