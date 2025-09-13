CRIME

Padrasto e enteado são encontrados mortos após saírem para visitar roça na Bahia

Homens foram encontrados com marcas de tiros em Curaçá, no interior da Bahia

Yan Inácio

Publicado em 13 de setembro de 2025 às 10:45

Polícia Civil Crédito: Divulgação

Dois homens, padrasto e enteado, foram encontrados mortos na zona rural de Curaçá, no interior da Bahia, na madrugada desta sexta-feira (12).

De acordo com a Polícia Civil, os corpos das vítimas, identificadas como Antonio Fernandes Pereira dos Santos, 29 anos, e Samuel da Silva Gonçalves, 22 anos, foram encontrados com marcas de tiros ao lado de uma moto.

Caso é investigado pela Polícia Civil 1 de 5

Segundo a TV São Francisco, os homens haviam saído de casa para visitar animais em uma roça. Os familiares encontraram os corpos após os dois demorarem para retornar. O Departamento de Polícia Técnica (DPT) recolheu os corpos para a perícia.