BRINCAR COM FOGO

Polícia apreende 1 tonelada de espadas juninas no Recôncavo

Operação da Polícia Civil da Bahia foi realizada nessa quarta e quinta-feira (15)

A Operação Brincar com Fogo, da Polícia Civil da Bahia, apreendeu 122.400 unidades de fogos de artifício, sendo mais de 100 mil localizadas em uma residência no bairro Maria Preta, em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. No imóvel também foram encontradas munições de calibres .380 e .38. O material foi apreendido, e o proprietário, autuado em flagrante, sendo liberado após pagamento de fiança.>