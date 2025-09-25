CRIME

Policial militar é alvo de operação por negociar armas com facção na Bahia

Mandados são cumpridos em duas residências do investigado

Wendel de Novais

Publicado em 25 de setembro de 2025 às 08:26

PM é alvo de operação por negociar armas com facção Crédito: Reprodução

Um policial militar que não teve a identidade revelada virou alvo de uma operação na manhã desta quinta-feira (25), na cidade de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. A ação foi deflagrada após a investigação de indícios de que o agente de segurança pública estaria envolvido com uma facção criminosas.

De acordo com a Força Correicional Especial Integrada (FORCE) da Secretaria da Segurança Pública (SSP), o alvo da operação é acusado de negociar armas de fogo com organizações criminosas, se valendo da posição de policial militar para fortalecer e beneficiar o crime organizado na cidade.

A ação foi batizada como Operação Barút e conta ainda com a participação da Corregedoria da Polícia Militar (Correg). O cumprimento dos mandados, que são de busca e apreensão, ainda está em curso. O material apreendido vai auxiliar no decorrer das investigações. Ainda não se sabe qual a facção beneficiada pelo policial.