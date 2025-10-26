Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Maysa Polcri
Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:38
A cidade de baiana de Ibotirama, localizada na região do Vale do São Francisco, registrou a segunda maior temperatura entre todos os municípios do Nordeste brasileiro, no sábado (25). Os termômetros na cidade marcaram 38,2 ºC. Ibotirama só ficou atrás, no ranking das maiores temperaturas, de Teresina, capital do Piauí, que registrou 38,5 ºC.
Ibotirama está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a baixa umidade. Segundo o instituto, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% na cidade. A umidade ideal para o conforto e saúde humana é entre 40% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Inmet ainda alerta para risco de incêndios florestais.
Calor
A proximidade com o Rio São Francisco até ajuda na sensação de umidade, mas os termômetros não mentem. No dia 7 de março, o município foi o 3º mais quente do Brasil. Antes disso, em outubro de 2023, os baianos correram para renovar seus estoques de climatizadores no município. Na ocasião, os equipamentos sumiram das prateleiras, como mostrou o CORREIO.