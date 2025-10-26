Acesse sua conta
Quase 40 ºC: cidade mais quente da Bahia é a segunda do ranking no Nordeste

Municípo localizado na região do Vale do São Francisco está sob alerta de baixa umidade

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 26 de outubro de 2025 às 14:38

A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC
A sensação térmica em Ibotirama chegou aos 42ºC Crédito: Divulgação/Prefeitura

A cidade de baiana de Ibotirama, localizada na região do Vale do São Francisco, registrou a segunda maior temperatura entre todos os municípios do Nordeste brasileiro, no sábado (25). Os termômetros na cidade marcaram 38,2 ºC. Ibotirama só ficou atrás, no ranking das maiores temperaturas, de Teresina, capital do Piauí, que registrou 38,5 ºC.

Ibotirama está sob alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a baixa umidade. Segundo o instituto, a umidade relativa do ar varia entre 30% e 20% na cidade. A umidade ideal para o conforto e saúde humana é entre 40% e 60%, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). O Inmet ainda alerta para risco de incêndios florestais. 

A proximidade com o Rio São Francisco até ajuda na sensação de umidade, mas os termômetros não mentem. No dia 7 de março, o município foi o 3º mais quente do Brasil. Antes disso, em outubro de 2023, os baianos correram para renovar seus estoques de climatizadores no município. Na ocasião, os equipamentos sumiram das prateleiras, como mostrou o CORREIO.

