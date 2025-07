OESTE

Rede internacional anuncia novo hotel em Barreiras com investimento de R$ 30 milhões

Serão gerados 2 mil empregos com novo empreendimento na cidade

Carol Neves

Publicado em 28 de julho de 2025 às 08:49

https://all.accor.com/9365 Crédito: SANDRO PORTALURI

A cidade de Barreiras, no oeste da Bahia, foi escolhida para receber um novo hotel da Rede Ibis, marca de alcance global pertencente ao grupo francês Accor, uma das maiores companhias hoteleiras do mundo. O anúncio foi feito na quarta-feira (23), durante reunião na prefeitura com representantes do grupo e autoridades municipais.

O investimento estimado é superior a R$ 30 milhões. A construção será feita em uma área de mais de dois mil metros quadrados e deverá gerar mais de dois mil empregos diretos e indiretos, segundo os envolvidos no projeto. A previsão é que as obras comecem em 2026.

Hotel Ibis 1 de 8

Presente em mais de 110 países, com 5.400 hotéis espalhados pelo mundo, a Accor mantém mais de 400 unidades no Brasil. A escolha de Barreiras, segundo o empresário André Turton, representante da rede no país, ocorreu após uma análise nacional de mercado. Ele destaca o crescimento acelerado da cidade e a carência de infraestrutura hoteleira como fatores decisivos para a instalação da nova unidade.

"Barreiras tem um déficit hoteleiro relevante diante do seu crescimento. A Accor identificou esse potencial e entendeu que a cidade, como capital do Oeste baiano, merece uma estrutura moderna e compatível com sua força econômica", afirmou Turton.