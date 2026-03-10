Acesse sua conta
SAC Móvel chega à cidade baiana para emissão da nova carteira de identidade

Ação terá início nesta quarta-feira (11)

Publicado em 10 de março de 2026 às 19:40

A partir desta quarta-feira (11), a cidade de Itabuna, no sul do estado, receberá a carreta do SAC Móvel. A ação será realizada até a próxima terça-feira (17), no estacionamento da Câmara de Vereadores. O atendimento é gratuito e ocorre por ordem de chegada, com senhas limitadas, das 7h30 às 17h.

Durante os dias de funcionamento, estarão disponíveis os serviços de emissão da 1ª via da Carteira de Identidade Nacional (CIN), consulta de antecedentes criminais e atendimento da Ouvidoria Geral do Estado (OGE). Os atendimentos não ocorrerão apenas no domingo (15).

A Carteira de Identidade Nacional passará a ser obrigatória para todos os cidadãos brasileiros a partir de março de 2032. Até lá, não é necessário correr aos postos do SAC, já que o RG no modelo antigo permanece válido em todo o território nacional até fevereiro de 2032.

Para emitir o documento, é necessário apresentar a certidão de nascimento original ou a certidão correspondente ao estado civil. Caso o documento esteja plastificado, também é obrigatório apresentar uma cópia.

A primeira via da CIN é gratuita e utiliza o Cadastro de Pessoa Física (CPF) como número único de identificação. O documento permite a inclusão de informações sobre condições de saúde, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de deficiências auditivas, visuais, físicas ou intelectuais, bem como dados como tipo sanguíneo, fator RH e a opção por ser doador de órgãos.

A CIN também conta com versão digital, disponível no portal gov.br em até três dias após a emissão do documento impresso. A validade varia conforme a faixa etária: até 12 anos, cinco anos; de 12 a 60 anos, 10 anos; e, acima de 60 anos, validade indeterminada.

