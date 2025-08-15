Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Trator capota e mata homem esmagado ao cair sobre ele na Bahia

Vítima morreu no local na manhã de quinta-feira (14)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:59

José morreu em acidente Crédito: Reprodução

Uma tragédia foi registrada na zona rural de Riachão do Jacuípe, na Bahia, na manhã de quinta-feira (14). Isso porque um homem identificado como José Trabuco do Carmo morreu esmagado após um trator capotar e cair sobre ele. De acordo com informações iniciais, a vítima estava operando o veículo no momento do acidente.

José, inclusive, estaria realizando um serviço em uma propriedade rural localizada no distrito de Vila Aparecida. No momento do capotamento, o trator teria tombado em uma vala do local e a vítima acabou ficando embaixo do veículo. Por conta do peso do trator, José acabou morrendo ainda no local.

José morreu em acidente

José foi esmagado por trator por Reprodução
José foi esmagado por trator por Reprodução
Caso foi registrado na zona rural de Riachão do Jacuípe por Reprodução
Caso foi registrado como acidente de trabalho por Divulgação
1 de 4
José foi esmagado por trator por Reprodução

Para retirá-lo, no entanto, foi preciso o uso de tesoura hidráulica e cabos de aço que suspenderam o trator. Equipes médicas foram acionadas logo depois do acidente, mas não puderam socorrer José e apenas confirmaram a morte dele. O local foi isolado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o caso foi registrado como um acidente de trabalho, explicando que o trator, na verdade, se tratava de uma retroescavadeira. Até o momento, não há informações sobre o que teria feito a máquina tombar e o sepultamento do trabalhador.

Leia mais

Imagem - Motoboy é morto com tiro na nuca enquanto esperava cliente na Bahia

Motoboy é morto com tiro na nuca enquanto esperava cliente na Bahia

Imagem - Idosos são vítimas de duplo homicídio dentro de casa na Bahia

Idosos são vítimas de duplo homicídio dentro de casa na Bahia

Imagem - 42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

42 adolescentes já foram baleados em Salvador e RMS em 2025; lembre vítimas fatais

Mais recentes

Imagem - Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante

Homem é morto a tiros em praça da Bahia uma semana após execução de comerciante
Imagem - Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador

Vai chover? Confira previsão do tempo para o final de semana em Salvador
Imagem - Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

Empresa alimentícia é alvo de denúncia por comercializar produtos com insetos e mau odor

MAIS LIDAS

Imagem - Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22
01

Concursos para Tribunais de Contas com nível médio têm salários de até R$ 39.753,22

Imagem - Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91
02

Empresa de energia anuncia concurso com 150 vagas para eletricista com salário de até R$ 4.331,91

Imagem - Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00
03

Prefeitura abre concurso com mais de 30 vagas e salários de até R$ 12.000,00

Imagem - Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso
04

Salário de R$ 10 mil e jornada de 6 horas: banco abre inscrições para concurso