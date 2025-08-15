Trator capota e mata homem esmagado ao cair sobre ele na Bahia

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de agosto de 2025 às 07:59
Uma tragédia foi registrada na zona rural de Riachão do Jacuípe, na Bahia, na manhã de quinta-feira (14). Isso porque um homem identificado como José Trabuco do Carmo morreu esmagado após um trator capotar e cair sobre ele. De acordo com informações iniciais, a vítima estava operando o veículo no momento do acidente.
José, inclusive, estaria realizando um serviço em uma propriedade rural localizada no distrito de Vila Aparecida. No momento do capotamento, o trator teria tombado em uma vala do local e a vítima acabou ficando embaixo do veículo. Por conta do peso do trator, José acabou morrendo ainda no local.
José morreu em acidente
Para retirá-lo, no entanto, foi preciso o uso de tesoura hidráulica e cabos de aço que suspenderam o trator. Equipes médicas foram acionadas logo depois do acidente, mas não puderam socorrer José e apenas confirmaram a morte dele. O local foi isolado para o trabalho do Departamento de Polícia Técnica (DPT).
Procurada, a Polícia Civil da Bahia (PC) informou que o caso foi registrado como um acidente de trabalho, explicando que o trator, na verdade, se tratava de uma retroescavadeira. Até o momento, não há informações sobre o que teria feito a máquina tombar e o sepultamento do trabalhador.