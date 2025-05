CRIME

Vendedor de frutas é executado a tiros em Lauro de Freitas após ser ameaçado

Vítima foi encontrada baleada em uma praça da cidade

Guias de perícia no local do crime foram expedidas e um exame de necropsia vai resultar em laudos para o Departamento de Polícia Técnica (DPT), no sentido de contribuir na elucidação da causa da morte e as circunstâncias do fato. >