AVALIAÇÃO

51% desaprovam governo Lula, mostra pesquisa Quaest

Em segmentos como os de maior escolaridade e renda, a desaprovação continua elevada

Carol Neves

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 09:41

Presidente Lula (PT) Crédito: Walter Campanato/Agência Brasil

Apesar de uma leve melhora na avaliação, a desaprovação ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua acima da aprovação, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta quarta-feira (20). A rejeição ao governo caiu de 53% em julho para 51%, enquanto a aprovação subiu de 43% para 46%. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.

Essa é a menor diferença entre aprovação e desaprovação desde janeiro de 2025, quando havia empate técnico. Ainda assim, a desaprovação se mantém como a opinião predominante no país.

A percepção da gestão petista ainda é majoritariamente negativa. A avaliação geral mostra que 39% consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 31% o veem como positivo. Outros 27% classificam como regular.

Segmentos onde Lula tem mais apoio

A aprovação é maior entre beneficiários do Bolsa Família (60%), moradores do Nordeste (60%), pessoas com renda de até 2 salários mínimos (55%), católicos (54%), e eleitores que votaram em Lula no segundo turno de 2022 (79%).

Em segmentos como os de maior escolaridade e renda, a desaprovação continua elevada. Entre quem tem ensino superior completo, 56% rejeitam o governo, contra 42% que aprovam. No grupo com renda familiar acima de 5 salários mínimos, 60% desaprovam Lula.

Regiões e faixas etárias

No Sul, a desaprovação segue como a mais alta do país, com 61%, e a aprovação é de apenas 38%. No Sudeste, a diferença caiu, mas ainda é de 13 pontos: 55% desaprovam e 42% aprovam. No Centro-Oeste e Norte, os índices estão tecnicamente empatados.

Entre os jovens de 16 a 34 anos, 54% desaprovam e 43% aprovam. Já entre os mais velhos, com 60 anos ou mais, a aprovação subiu para 55% e a desaprovação caiu para 42%.

Reação ao tarifaço de Trump

A pesquisa também avaliou a percepção sobre as tarifas dos Estados Unidos a produtos brasileiros. Para 64% dos entrevistados, o tarifaço deve elevar o preço dos alimentos no país.

A maioria dos brasileiros (67%) acredita que o Brasil deve buscar negociar com os EUA, e 48% dizem que Lula e o PT estão agindo corretamente no enfrentamento da crise.

Ainda assim, 46% avaliam que Lula está lidando mal com o episódio. A rejeição à atuação dos de Bolsonaro também é alta: 55% desaprovam a conduta de Jair e Eduardo Bolsonaro diante do assunto.